по вашей логике получается шо 80% квартир на серебряной миле - для семей с ограниченным бюджетом и недостойны приличного ремонта? самому не смешно?)



все что ниже 100к за ремонт - неприлично? я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.

все что ниже 100к за ремонт - неприлично? я не знаю, наверное на миле семейные особо не берут? школы-садики вот это все. чтобы не было проблем продажей, надо понимать потребности своего покупателя.

иногда классный ремонт помогает продать неликвид (у меня такое было с мансардой в пригороде). иногда мешает, потому что сильно задирает цену. у меня например трешка не видовая (только одна комната с нормальным видом), я даже тпри наличии лишних денег не будут много вкладывать в ремонт потому что это выброшенные деньги при продаже. будут крутить носом и уходить, потому надо брать метражом и ценой.



вы просто судите исключительно со своей позиции, пытаясь экстраполировать свой опыт на рынок взагали)

послушайте шо на этот счет думают хьюм и юа)

