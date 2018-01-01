Додано: Нед 17 лют, 2019 13:50

Первый написав: Прикольно. Я не трогаю эту тему, но Вы продолжаете манипулировать. Самый простой пример в предыдущем посте - если вид в стену то моря и фасад порешают.

Кинг, это что было? Только чесно? Кто такое утверждал? Кроме Вас? Только Вы:-)



Вид из бпс? Не знаю ниодного примера, когда это было оценено в деньгах.

Вид из в доме з мопами? Это стандарт - выше дороже, а если ещё и что-то видно это ещё +.



Зы. Раз десятый уточняю, в какой ОП мне идти за деньгами. Я не гордый. Прикольно. Я не трогаю эту тему, но Вы продолжаете манипулировать. Самый простой пример в предыдущем посте - если вид в стену то моря и фасад порешают.Кинг, это что было? Только чесно? Кто такое утверждал? Кроме Вас? Только Вы:-)Вид из бпс? Не знаю ниодного примера, когда это было оценено в деньгах.Вид из в доме з мопами? Это стандарт - выше дороже, а если ещё и что-то видно это ещё +.Зы. Раз десятый уточняю, в какой ОП мне идти за деньгами. Я не гордый.

1) я такое утверждал и утверждаю - и как пример привожу тт, джек, бф и метрополию - в чем манипуляция? я говорил шо это ваши слова? цитату плизя утверждал и утверждаю шо маркетинговые фишки типа фасадов и мопов - аргумент для поднятия цены и распродажи неликвида - но я это тока шо уже писал2) вид из бпс помог хозяину квартиры впарить юре теплотехнику трешку в бпс за овер 100 куе - это не пример? юра много раз подчеркивал шо для него это был один из решающих факторов и я его понимаю - вид оттуда кроет вид из чикаги или рт как бык овцушо касается вашей работы в оп - где я утверждал шо вам там должны деньги? я говорю шо вы используете их приемы и аргументы, это видно невооруженным глазом)почему и зачем? тоже могу высказать свои соображения, но зачем?) всем и так давно понятно шо вы спекулируете квартирами и не вылазите из оп)зы: кстати тот факт, шо характеризуя недвигу вы упираете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ее цену говорит о том шо в этом бизнесе вы - продавец) а не потребитель, или лендлорд