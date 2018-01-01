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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:12

  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность

А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность

А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.

из ипеней РП оно однозначно видней :mrgreen:

гастрик, завязывй уже рефлексировать, все правильно сделал чё свалил, пошарься лучше по форумам недвиги местных ипеней...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:11

Пошарился по Берлину

Походил пофоткал Берлин.
Сфоткал пару ГДРовских домов и рядом с ними стройку.
ГДРовские дома выглядят уныло, но ухожено. Интересно, что частично баклоны застеклены, кое-где присутствуют спутниковые антены, но выглядит все прилично.

Удивила стройка, стены просто монолит, никакой кирпичной кладки, какое-то утепление (его не видно) и фасад известняк.

Хотел узнать цену, но на сайте инфы нет, думаю, что цена - космос!ЗображенняЗображення
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