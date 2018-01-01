А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:12
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57
из ипеней РП оно однозначно видней
гастрик, завязывй уже рефлексировать, все правильно сделал чё свалил, пошарься лучше по форумам недвиги местных ипеней...
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:11
Пошарился по Берлину
Походил пофоткал Берлин.
Сфоткал пару ГДРовских домов и рядом с ними стройку.
ГДРовские дома выглядят уныло, но ухожено. Интересно, что частично баклоны застеклены, кое-где присутствуют спутниковые антены, но выглядит все прилично.
Удивила стройка, стены просто монолит, никакой кирпичной кладки, какое-то утепление (его не видно) и фасад известняк.
Хотел узнать цену, но на сайте инфы нет, думаю, что цена - космос!
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