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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:12

  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность

А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность

А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.

из ипеней РП оно однозначно видней :mrgreen:

гастрик, завязывй уже рефлексировать, все правильно сделал чё свалил, пошарься лучше по форумам недвиги местных ипеней...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:11

Пошарился по Берлину

Походил пофоткал Берлин.
Сфоткал пару ГДРовских домов и рядом с ними стройку.
ГДРовские дома выглядят уныло, но ухожено. Интересно, что частично баклоны застеклены, кое-где присутствуют спутниковые антены, но выглядит все прилично.

Удивила стройка, стены просто монолит, никакой кирпичной кладки, какое-то утепление (его не видно) и фасад известняк.

Хотел узнать цену, но на сайте инфы нет, думаю, что цена - космос!ЗображенняЗображення
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:36

  change_pm написав:Зображення


шлачок здорового человека :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересна цена этого "шлачка".
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:49

Окна социопата ?))

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:43

  zzzzzz написав:Окна социопата ?))

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Там как бы солнечная сторона, и если обратили внимание, то все как-то закрывают окна. Возможно, это бывший сссровец там живет, а может араб, кто знает.
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 17 лют, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:47

  Nikita1000 написав:Интересна цена этого "шлачка".


Где-то метрах в 800 от этого шлачка будет вот это строиться, сдача по плану 22 год, котлована еще нет. Цена за 30 метров от 189 тыс евро. Шлачок, уверен, дешевле.
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:18

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:Окна социопата ?))

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Там как бы солнечная сторона, и если обратили внимание, то все как-то закрывают окна. Возможно, это бывший сссровец там живет, а может араб, кто знает.

вроде то окна лестничной клетки
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:45

  change_pm написав:
  Nikita1000 написав:Интересна цена этого "шлачка".


Где-то метрах в 800 от этого шлачка будет вот это строиться, сдача по плану 22 год, котлована еще нет. Цена за 30 метров от 189 тыс евро. Шлачок, уверен, дешевле.
Зображення

Да, КРЖН еще есть куда падать и падать...

#буитдешеветь!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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