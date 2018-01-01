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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:53
Gastarbaiter написав: Жека79 написав:kingkongovets
Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность
А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.
не влупили бы. Вариант был на высоком этаже поверх низкого дома, который никто бы не сносил. Но чел подумал нафиг надо, и сейчас кусает локти. В любом случае можно оценить закроет вид вам что то или нет. Если перед вами пустырь-то однозначно будет влет--вопрос просто времени. А если перед вами река\озера\или дом (не под снос), то не все так плохо))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:04
Жека79
кому Вы объясняете очевидные вещи?
зачем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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