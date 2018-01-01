RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:53

  Gastarbaiter написав:
  Жека79 написав:kingkongovets

Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность

А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.


не влупили бы. Вариант был на высоком этаже поверх низкого дома, который никто бы не сносил. Но чел подумал нафиг надо, и сейчас кусает локти. В любом случае можно оценить закроет вид вам что то или нет. Если перед вами пустырь-то однозначно будет влет--вопрос просто времени. А если перед вами река\озера\или дом (не под снос), то не все так плохо))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 25.12.14
Подякував: 345 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:04

Жека79
кому Вы объясняете очевидные вещи?
зачем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:11

  Прохожий написав:Да, КРЖН еще есть куда падать и падать...

#буитдешеветь!

едут к ним, а не к нам.
а для укрепления ощущения потенциального роста до 6к евро можно еще с НЙ сравнить цены, с Лондоном, Токио...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13654
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 3889 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:02

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:Да, КРЖН еще есть куда падать и падать...

#буитдешеветь!

едут к ним, а не к нам.
а для укрепления ощущения потенциального роста до 6к евро можно еще с НЙ сравнить цены, с Лондоном, Токио...


+++
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31111
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3069 раз.
Подякували: 5302 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:18

zzzzzz
Мало плюсов поставил.
z-z-z-z-z-z-z-zжжжжания от тебя на порядок больше.
Есть опыт приобретения хоть студий в ипенях всех данных столиц и самое главное - опыт их продажи так, чтоб и после налогов и комиссий что то в кармане осталось?
барабашов
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 16.06.15
Подякував: 134 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 542543544545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1314, 1315, 1316
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13156 2250985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 21:38
5396669
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 8059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.