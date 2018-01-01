Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Мопы и фасады не при чем. Он изначально мог добавить около 15-шки и купить в таком же доме в этом же комплексе с нормальным видом. Жадность порождает бедность
А потом бы ему перед окнами влупили какой-нибудь Джек, и снова вид в трусы. Только уже за +15 тыс.
не влупили бы. Вариант был на высоком этаже поверх низкого дома, который никто бы не сносил. Но чел подумал нафиг надо, и сейчас кусает локти. В любом случае можно оценить закроет вид вам что то или нет. Если перед вами пустырь-то однозначно будет влет--вопрос просто времени. А если перед вами река\озера\или дом (не под снос), то не все так плохо))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
zzzzzz Мало плюсов поставил. z-z-z-z-z-z-z-zжжжжания от тебя на порядок больше. Есть опыт приобретения хоть студий в ипенях всех данных столиц и самое главное - опыт их продажи так, чтоб и после налогов и комиссий что то в кармане осталось?
Type1 написав:Рыба-сом В каждом из нас сидит вильночувачок. Просыпается, когда вокруг смотрят - нет машин и переходят дорогу на красный свет. Тут с ним проще бороться. Но когда это влияет на карман, он куда активнее. Я вот снимаю квартиру и собственник не платит налоги. Мне не нравится. Но стоимость квартир, где все по правилам будит вильнолюдину и вот я уже в их рядах. 99% идут на компромисс с совестью/принципами... пока не будут штрафовать, как в Германии.
Хорошо сказали. Я сейчас в вами вышеназванной стране, так неодкратно видел, как местные вильнолюди переходили дорогу в неположенном месте, до светофора было метров 100. Сегодня какой-то матч, так местные вильнолюди пиво пили во всех поездах по пути на стадион. Не уверен, что у нас такое возможно в таких масштабах.
Так что наши вильнолюди абсолютно в рамках, просто нужно в стойло поставить, НО... нужно не забывать, что закон один для всех, а не типа, у меня тут кум, так порешаем)))
Я в общем о том же. В каждом из нас сидит вильнолюдина, каждый из нас ее сдерживает по мере своих сил, принципов. У всех они разные. Рамки должно устанавливать государство и контролировать их соблюдение. Со временем можно дождаться крен мировоззрения вмильнолюдины в более цивилизованную область.
Посмотрим что будет с недвигой в Китае. Если там начнется ипотечный кризис достанется всему миру.
Продажи легковых автомобилей в Китае продолжили падение в январе седьмой месяц подряд: согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи дилерам рухнули на 17,7% в годовом выражении после снижения на 15,8% в декабре.
По итогам 2018 года авторынок Китая, который является крупнейшим в мире, сократился впервые за 28 лет. Китайские власти пытаются убедить потребителей покупать автомобили, пообещав ряд стимулирующих мер. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112186