Додано: Пон 18 лют, 2019 11:15

Первый написав: Type1

Правило зявиться тоді, коли люди будуть вважати, що уїпашить будинок це погано.

Поки що більшість вважає що погано, коли НЕ уїпашиш свій будинок. Спочатку розуміння - потім правило.

Ви не вбиваєте людей через закон, чи через розуміння що це погано? Правило зявиться тоді, коли люди будуть вважати, що уїпашить будинок це погано.Поки що більшість вважає що погано, коли НЕ уїпашиш свій будинок. Спочатку розуміння - потім правило.Ви не вбиваєте людей через закон, чи через розуміння що це погано?

Ерунда.Когда это люди в Киеве стали считать, что курить в зале кафе моветон, а покупать бухло после 10(или 11?) вечера вредно для здоровья?Ввели правила.Вильнолюди повозмущались, но за столом уже не давят бычки. Можно, теоретически найти места, где разрешают, но, если сравнить на сколько их стало меньше - разница разительная. В супермаркет не сбегаешь за пивасиком догнаться в пол первого ночи, как бы ты не бухтел, кассир не продаст. И да, думаю есть места где бухло продадут, но их количество со временем уменьшится.Вы все правильно говорите, перестанут ипашить фасад, когда это перестанет увеличивать ценность жилья. Но ценность перестанет расти, когда сверху скажут, шо низзя так делать. В американских аутскертсах культ красивого газона, не только потому, что это повышает стоимость дома, а потому, что засрешь газон и соседи подадут на тебя в суд, который тебя заставит заплатить штраф и привести газон в порядок. И это регулируется правилами района. В некоторых городах Европы тебя оштрафуют если цвет твоей крыши не будет соответствовать стандарту. И у всех крыши одинакового цвета, отнюдь не и из-за одинаковых вкусов на "цвет фломастеров". Правила рулят. Контроль за их соблюдением рулит. Пропаганда правил, образа жизни - рулит. Самоосознаность и самоорганизация толпы - сладкий миф.