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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 544545546547>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:54

Первый Не удивили. Я вам круче подкину. Правый берег, Возле метро. 3к-72кв.м Средний этаж, всего за 40т.уе. От хозяина. Квартира реальная, был на просмотре. :mrgreen:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-kom-ot-hozyaina-po-ul-lyatoshinskogo-2-11-16-za-40-000-u-e-IDriciU.html
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:57

  Первый написав:Ви не вбиваєте людей через закон, чи через розуміння що це погано?


в первую очередь из-за естественного этологического барьера - это подсознательное, короче, о "розуминни" речь не идет, как и о законопослушании
неудачный пример
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:02

  Nikita1000 написав:Первый Не удивили. Я вам круче подкину. Правый берег, Возле метро. 3к-72кв.м Средний этаж, всего за 40т.уе. От хозяина. Квартира реальная, был на просмотре. :mrgreen:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-kom-ot-hozyaina-po-ul-lyatoshinskogo-2-11-16-za-40-000-u-e-IDriciU.html


Так Я і здивувати не хочу. Я констатую факт, який не бачать/Не хочуть вірити.
Ще в 2013 Юрій писали хата із залою в шлачек то чистий треш і попадалово на бабло.

До речі, метрополіс за 1к в повітрі більше грошей ніж коштує цей перевірений шлачьокс.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:04

Yuri_T 40т/72м =555дол. Возле метро. Дом 90 х годов. Квартира с холом 13м.кв. Без агентских %. Нормуль. Надо Сержику предложить, там и школа рядом и погулять есть где.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:07

Nikita1000
что вас оттолкнуло от покупки этой квартиры ?
-цена
-локейшен
-отсутствие МОПов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:08

zzzzzz Цена огонь! Дешевле не видел. Там же недавно была продана трёшка в 134 серии. За 42т + агентские. С 10 летним ремонтом и заменой окон, коммуникаций.
Востаннє редагувалось Nikita1000 в Пон 18 лют, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:09

  Nikita1000 написав:Yuri_T 40т/72м =555дол. Возле метро. Дом 90 х годов. Квартира с холом 13м.кв. Без агентских %. Нормуль. Надо Сержику предложить, там и школа рядом и погулять есть где.


да оставьте вы в покое сержика - там денег нет, все уходит на аренду, иначе жена бы давно ему прогрызла дырку в голове и они бы давно забетонировались
вся его рефлексия на форуме - не более чем влажные мечты, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:11

  Nikita1000 написав:zzzzzz Цена огонь! Дешевле не видел.


Так все же. Что вам не понравилось ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:14

  zzzzzz написав:
  Nikita1000 написав:zzzzzz Цена огонь! Дешевле не видел.


Так все же. Что вам не понравилось ?

Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.
Жду весны (ещё не все платёжки по коммуналке получили :mrgreen: )А там видно будет.
Востаннє редагувалось Nikita1000 в Пон 18 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:15

  Первый написав:Type1
Правило зявиться тоді, коли люди будуть вважати, що уїпашить будинок це погано.
Поки що більшість вважає що погано, коли НЕ уїпашиш свій будинок. Спочатку розуміння - потім правило.
Ви не вбиваєте людей через закон, чи через розуміння що це погано?

Ерунда.
Когда это люди в Киеве стали считать, что курить в зале кафе моветон, а покупать бухло после 10(или 11?) вечера вредно для здоровья?
Ввели правила.
Вильнолюди повозмущались, но за столом уже не давят бычки. Можно, теоретически найти места, где разрешают, но, если сравнить на сколько их стало меньше - разница разительная. В супермаркет не сбегаешь за пивасиком догнаться в пол первого ночи, как бы ты не бухтел, кассир не продаст. И да, думаю есть места где бухло продадут, но их количество со временем уменьшится.

Вы все правильно говорите, перестанут ипашить фасад, когда это перестанет увеличивать ценность жилья. Но ценность перестанет расти, когда сверху скажут, шо низзя так делать. В американских аутскертсах культ красивого газона, не только потому, что это повышает стоимость дома, а потому, что засрешь газон и соседи подадут на тебя в суд, который тебя заставит заплатить штраф и привести газон в порядок. И это регулируется правилами района. В некоторых городах Европы тебя оштрафуют если цвет твоей крыши не будет соответствовать стандарту. И у всех крыши одинакового цвета, отнюдь не и из-за одинаковых вкусов на "цвет фломастеров". Правила рулят. Контроль за их соблюдением рулит. Пропаганда правил, образа жизни - рулит. Самоосознаность и самоорганизация толпы - сладкий миф.
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