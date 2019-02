Додано: Пон 18 лют, 2019 11:30

Type1 написав: Сначала были кровные мести, потом на примерах этой мести люди докумекали, что лучше не убивать, если не хо ответки себе и своим детям, потом привыкли не убивать, потом это все сформировалось в "убивать плохо", теперь у психически здорового чкеловека существует барьер и неприятие данного действия. Сначала были кровные мести, потом на примерах этой мести люди докумекали, что лучше не убивать, если не хо ответки себе и своим детям, потом привыкли не убивать, потом это все сформировалось в "убивать плохо", теперь у психически здорового чкеловека существует барьер и неприятие данного действия.



нет, но я не хочу втягиваться в оффтоп нет, но я не хочу втягиваться в оффтоп

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.