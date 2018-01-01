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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 544545546547

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 99
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
31%
31
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:18

  Nikita1000 написав: Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.

А зачем тогда ходите на просмотры на Теремках ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:20

  Первый написав:
  Nikita1000 написав:Первый Не удивили. Я вам круче подкину. Правый берег, Возле метро. 3к-72кв.м Средний этаж, всего за 40т.уе. От хозяина. Квартира реальная, был на просмотре. :mrgreen:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-kom-ot-hozyaina-po-ul-lyatoshinskogo-2-11-16-za-40-000-u-e-IDriciU.html


Так Я і здивувати не хочу. Я констатую факт, який не бачать/Не хочуть вірити.
Ще в 2013 Юрій писали хата із залою в шлачек то чистий треш і попадалово на бабло.

До речі, метрополіс за 1к в повітрі більше грошей ніж коштує цей перевірений шлачьокс.

сомневаюсь что 6 лет назад мой земляк Юра, покупая себе панельку с видом за 112куе, хотел бы вьехать в такой трэш даже вдвое дешевле.
Сколько ОНО стоило при ВФ и Азирове? Больше 1куе метр или нет?
Дом может и 90х годов, но ремонт в спальнях и прихожей - явно 70х :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23

  zzzzzz написав:
  Nikita1000 написав: Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.

А зачем тогда ходите на просмотры на Теремках ? :D

Я ж написал, цена меня подняла с дивана и понесла на теремки. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:23

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ви не вбиваєте людей через закон, чи через розуміння що це погано?


в первую очередь из-за естественного этологического барьера - это подсознательное, короче, о "розуминни" речь не идет, как и о законопослушании
неудачный пример

Я не спорю, просто решил написать под вашим ответом.

Сначала были кровные мести, потом на примерах этой мести люди докумекали, что лучше не убивать, если не хо ответки себе и своим детям, потом привыкли не убивать, потом это все сформировалось в "убивать плохо", теперь у психически здорового чкеловека существует барьер и неприятие данного действия.
Type1
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:30

  Type1 написав:Сначала были кровные мести, потом на примерах этой мести люди докумекали, что лучше не убивать, если не хо ответки себе и своим детям, потом привыкли не убивать, потом это все сформировалось в "убивать плохо", теперь у психически здорового чкеловека существует барьер и неприятие данного действия.


нет, но я не хочу втягиваться в оффтоп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

  барабашов написав:
  Первый написав:
  Nikita1000 написав:Первый Не удивили. Я вам круче подкину. Правый берег, Возле метро. 3к-72кв.м Средний этаж, всего за 40т.уе. От хозяина. Квартира реальная, был на просмотре. :mrgreen:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-kom-ot-hozyaina-po-ul-lyatoshinskogo-2-11-16-za-40-000-u-e-IDriciU.html


Так Я і здивувати не хочу. Я констатую факт, який не бачать/Не хочуть вірити.
Ще в 2013 Юрій писали хата із залою в шлачек то чистий треш і попадалово на бабло.

До речі, метрополіс за 1к в повітрі більше грошей ніж коштує цей перевірений шлачьокс.

сомневаюсь что 6 лет назад мой земляк Юра, покупая себе панельку с видом за 112куе, хотел бы вьехать в такой трэш даже вдвое дешевле.
Сколько ОНО стоило при ВФ и Азирове? Больше 1куе метр или нет?
Дом может и 90х годов, но ремонт в спальнях и прихожей - явно 70х :mrgreen:

90% людей, купив квартиру на вторичке, в течении 0-2 лет переделывают ремонт под себя. Так зачем платить больше. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:32

  Nikita1000 написав:Я ж написал, цена меня подняла с дивана и понесла на теремки. :mrgreen:


так почему же вы готовы все же переплатить за оболонь?
чем вас не устроила эта дешевая квартира на теремках?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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