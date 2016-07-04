Начальник 6-го отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Сергей Козачина приобрел квартиру в элитном столичном доме на улице Златоустовской стоимостью 150 тысяч долларов, оформив ее на доверенное лицо. По информации активистов «Антикоррупционной платформы», факт покупки расследует Государственное бюро расследований (ГБР).



Согласно данным электронных деклараций, которые ежегодно подает Сергей Козачина, его семья после переезда в Киев арендует жилплощадь в доме на улице Златоустовской. Квартира оформлена на некую Людмилу Кушкову. Как удалось установить, Кушкова – подставное лицо и давняя знакомая тещи прокурора Татьяны Костанян, которая работает начальником управления Госказначейства в Баштанке Николаевской области. Кушкова не имеет другой недвижимости и даже киевской прописки. Фактически квартира принадлежит семье Козачины.



Ориентировочная стоимость аналогичных квартир в том же доме по адресу ул. Златоустовская, 50 составляет около 150-160 тысяч долларов. Между тем, в декларации Сергея Козачины за 2017 год указано, что все сбережения прокурора составляют 400 тысяч гривен. У его супруги – адвоката Анны Козачины - сбережений нет, жена прокурора взяла кредиты в различных банках на сумму 177 тысяч гривен. Согласно декларации за 2018 год, у тещи прокурора Татьяны Костанян также нет сбережений.