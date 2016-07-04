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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 100
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
32
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Посмотрим что будет с недвигой в Китае. Если там начнется ипотечный кризис достанется всему миру.


В Китае зафиксировали двукратное снижение спроса на новостройки

https://goldenfront.ru/articles/view/v- ... vostrojki/
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:09

Чукча2
Так, шо делать?
Ломится в китай? Продавати за 40кет трьоху на лятошинського і в китай? По чем там новострои?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nikita1000 написав:Не, но люди как то жили все эти 27 лет и не чё. А как же эти новомодные мопы в новостроях вдоль дорог? Там и 50 метров нет.

Как они жили все эти 27 лет видно на картинках. Счастливые люди в такой грязи не живут. Да и постеснялись бы такой бардак на обозрение выставлять

Все вапросы по телефонам 937 - Показати номер - Сергей брат старший. 731 - Показати номер - Денис брат младший. 958 - Показати номер - Света жена Дениса.

Дома возле дороги , в том числе над ЖД-не рассматриваю. "Кампус", например. И цена была 65-70 тыс за трёху и метраж, планировка хорошие. Но жд...и всё отменяется
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:11

  Nikita1000 написав: Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.
Жду весны (ещё не все платёжки по коммуналке получили :mrgreen: )А там видно будет.


неужели все таки готовы переплатить за локейшен?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:14

  Чукча2 написав:
  zzzzzz написав:Посмотрим что будет с недвигой в Китае. Если там начнется ипотечный кризис достанется всему миру.


В Китае зафиксировали двукратное снижение спроса на новостройки

https://goldenfront.ru/articles/view/v- ... vostrojki/


В январе НБК снизил норму резервирования до 14% ( в 2015 году она была 20% )
Одним словом центробанк Китая решил проводить денежный стимул экономики.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:16

  kingkongovets написав:Для киевских домов хотят создать паспорта

https://bigkiev.com.ua/dlya-kievskih-do ... -pasporta/

какая свежая идея!!! Новость от 15/02/2019

а как же от 04/07/2016?
Правительство планирует провести своеобразную инвентаризацию украинских зданий и выписать каждому дому по энергоэффективному паспорту.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Главное, кто заплатит за этот банкет? И чего вдруг государство озаботилось вильнолюдьми? Получили дома в собственность ? Создавайте себе паспорта. По желанию

Очередная тема " с миру по нитке-пацанам на яхту".
Никто не собирается отмерять придомовую территорию, чтоб платить за реально убранные метры, а не сбивать плату с квадратного метра жилья
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:22

  kingkongovets написав:
  Nikita1000 написав: Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.
Жду весны (ещё не все платёжки по коммуналке получили :mrgreen: )А там видно будет.


неужели все таки готовы переплатить за локейшен?)


Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)

Мабуть ні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:38

  Первый написав:Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)

Мабуть ні.



в данном случае 10 куе это 25% на минуточку
не надоело паясничать про мопы?)
почему шлак в лондоне стоит дороже киевского элита с мопами?
снова сольетесь?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:почему шлак в лондоне стоит дороже киевского элита с мопами?

там лох жирнее
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:41

/Подсказка маркетологам, для баннера

"Просторна престижная квартира ждёт своего прокурора"

Начальник 6-го отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Сергей Козачина приобрел квартиру в элитном столичном доме на улице Златоустовской стоимостью 150 тысяч долларов, оформив ее на доверенное лицо. По информации активистов «Антикоррупционной платформы», факт покупки расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

Согласно данным электронных деклараций, которые ежегодно подает Сергей Козачина, его семья после переезда в Киев арендует жилплощадь в доме на улице Златоустовской. Квартира оформлена на некую Людмилу Кушкову. Как удалось установить, Кушкова – подставное лицо и давняя знакомая тещи прокурора Татьяны Костанян, которая работает начальником управления Госказначейства в Баштанке Николаевской области. Кушкова не имеет другой недвижимости и даже киевской прописки. Фактически квартира принадлежит семье Козачины.

Ориентировочная стоимость аналогичных квартир в том же доме по адресу ул. Златоустовская, 50 составляет около 150-160 тысяч долларов. Между тем, в декларации Сергея Козачины за 2017 год указано, что все сбережения прокурора составляют 400 тысяч гривен. У его супруги – адвоката Анны Козачины - сбережений нет, жена прокурора взяла кредиты в различных банках на сумму 177 тысяч гривен. Согласно декларации за 2018 год, у тещи прокурора Татьяны Костанян также нет сбережений.
http://www.bagnet.org/news/society/389561/prokuror-sap-kupil-kvartiru-v-kieve-za-150-tysyach-dollarov
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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