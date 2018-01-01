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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 546547548549

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 100
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
32
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:47

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)

Мабуть ні.



в данном случае 10 куе это 25% на минуточку
не надоело паясничать про мопы?)
почему шлак в лондоне стоит дороже киевского элита с мопами?
снова сольетесь?)


А за мопи на минуточку 150%.

А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.

Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:53

  Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.

А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.

Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.


где это за одни мопы просят + 150%?
я ж так понимаю дома одинаковые. локация одинаковая, но в одном есть мопы, а в другом нет?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов

зы: так почему шлачок без мопов в лондоне стоит дороже чем киевская элитка? шо там в методичках на эту тему? не съезжайте
второй раз спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:57

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.


где это за одни мопы просят + 150%?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов

Я уже неоднократно писал: прежнего оператора учётки "Первый", писавший, кстати, по -русски, уже нет. Тот поумнее был. И, наверное, подороже. Этот тролль подешевле ( неверное потому, что кризиса на КРЖН нет) , потому и несёт ересь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:59

  kingkongovets написав:
  Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.

А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.

Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.


где это за одни мопы просят + 150%?
я ж так понимаю дома одинаковые. локация одинаковая, но в одном есть мопы, а в другом нет?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов

Палец становится х**м тогда когда приобретает его характеристики.


В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.
Фактор локейшн сведен к 30 метрам.

О лондоне поржал. Уверен че в одной локации в доме с мопами цена в несколько раз больше чем без них.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:05

  Первый написав:В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.
Фактор локейшн сведен к 30 метрам.


то шо панель типовое бюджетное жилье со сроком эксплуатации 40+ лет, а ор - построенный по индивидуальному проекту и с использованием новых технологий новострой - это мы тактично не учитываем?
я не согласен с мнением сержика шо у вашей учетки поменялся оператор - вне зависимости от языка, на котором вы пишете, орфография у вас не изменилась
грамотность - не самая сильная ваша сторона, но финансисту это простительно :mrgreen:
но да - я действительно считал вас умнее, разочаровали

зы: и не надо упорно перекручивать мою мысль - я нигде не писал шо мопы не прибавляют стоимости, я утвержал и утверждаю, как и уважаемый хьюм и многие другие шо мопы - всего лишь приятный бонус, повод расчехлить покупана на экстра бабло и аргумент при впаривании неликвида
а с лондоном вы предсказуемо слились :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:08

  Type1 написав:Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?


Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.

Главный вопрос - зачем? Почему на себя не оформите? Это вопрос, который могут задать в банке.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12

  galadriel написав:
  Type1 написав:Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?


Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.

Главный вопрос - зачем? Почему на себя не оформите? Это вопрос, который могут задать в банке.

У меня некошерная прописка. У нее все ок, кроме некошерной зарплаты.:mrgreen:
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