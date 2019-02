Додано: Пон 18 лют, 2019 13:08

Type1 написав: Такой вопрос:

Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?



Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.



Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.

Главный вопрос - зачем? Почему на себя не оформите? Это вопрос, который могут задать в банке.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.