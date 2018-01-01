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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:47
kingkongovets написав: Первый написав:
Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)
Мабуть ні.
в данном случае 10 куе это 25% на минуточку
не надоело паясничать про мопы?)
почему шлак в лондоне стоит дороже киевского элита с мопами?
снова сольетесь?)
А за мопи на минуточку 150%.
А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:53
Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.
А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
где это за одни мопы просят + 150%?
я ж так понимаю дома одинаковые. локация одинаковая, но в одном есть мопы, а в другом нет?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов
зы: так почему шлачок без мопов в лондоне стоит дороже чем киевская элитка? шо там в методичках на эту тему? не съезжайте
второй раз спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:57
kingkongovets написав: Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
где это за одни мопы просят + 150%?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов
Я уже неоднократно писал: прежнего оператора учётки "Первый", писавший, кстати, по -русски, уже нет. Тот поумнее был. И, наверное, подороже. Этот тролль подешевле ( неверное потому, что кризиса на КРЖН нет) , потому и несёт ересь.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:59
kingkongovets написав: Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.
А вони ж нічого не варті, чиста маркетинг.
Поясничать?
Ви хотіли дізнатися чому. Я написав. Що не так? Рве парадигму? Ви так хотіли козирнуть локейшена і так бездарно.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
где это за одни мопы просят + 150%?
я ж так понимаю дома одинаковые. локация одинаковая, но в одном есть мопы, а в другом нет?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов
Палец становится х**м тогда когда приобретает его характеристики.
В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.
Фактор локейшн сведен к 30 метрам.
О лондоне поржал. Уверен че в одной локации в доме с мопами цена в несколько раз больше чем без них.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:04
Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:05
Первый написав:
В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.
Фактор локейшн сведен к 30 метрам.
то шо панель типовое бюджетное жилье со сроком эксплуатации 40+ лет, а ор - построенный по индивидуальному проекту и с использованием новых технологий новострой - это мы тактично не учитываем?
я не согласен с мнением сержика шо у вашей учетки поменялся оператор - вне зависимости от языка, на котором вы пишете, орфография у вас не изменилась
грамотность - не самая сильная ваша сторона, но финансисту это простительно
но да - я действительно считал вас умнее, разочаровали
зы: и не надо упорно перекручивать мою мысль - я нигде не писал шо мопы не прибавляют стоимости, я утвержал и утверждаю, как и уважаемый хьюм и многие другие шо мопы - всего лишь приятный бонус, повод расчехлить покупана на экстра бабло и аргумент при впаривании неликвида
а с лондоном вы предсказуемо слились
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:08
Type1 написав:
Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.
Главный вопрос - зачем? Почему на себя не оформите? Это вопрос, который могут задать в банке.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12
galadriel написав: Type1 написав:
Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
Если подпишетесь поручителем - то думаю да. Но схема выглядит мутно.
Главный вопрос - зачем? Почему на себя не оформите? Это вопрос, который могут задать в банке.
У меня некошерная прописка. У нее все ок, кроме некошерной зарплаты.
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