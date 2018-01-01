Додано: Пон 18 лют, 2019 13:05

Первый написав: В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.

Фактор локейшн сведен к 30 метрам. В оболонь резидентс просят за мопи вид и фасад даже больше чем 150% от соседней панели. Я ж написал.Фактор локейшн сведен к 30 метрам.

то шо панель типовое бюджетное жилье со сроком эксплуатации 40+ лет, а ор - построенный по индивидуальному проекту и с использованием новых технологий новострой - это мы тактично не учитываем?я не согласен с мнением сержика шо у вашей учетки поменялся оператор - вне зависимости от языка, на котором вы пишете, орфография у вас не измениласьграмотность - не самая сильная ваша сторона, но финансисту это простительноно да - я действительно считал вас умнее, разочаровализы: и не надо упорно перекручивать мою мысль - я нигде не писал шо мопы не прибавляют стоимости, я утвержал и утверждаю, как и уважаемый хьюм и многие другие шо мопы - всего лишь приятный бонус, повод расчехлить покупана на экстра бабло и аргумент при впаривании неликвидаа с лондоном вы предсказуемо слились