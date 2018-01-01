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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 100
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
32
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:27

Type1

Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?

Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:30

  galadriel написав:Type1

Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?

Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?

И если доходы белые и подтвержденные, то проблем быть не должно даже в принципе с любой пропиской, если ОРДЛО или Крым, то как перемещенное лицо и все.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:55

  Nikita1000 написав:Type1 Нафига вам ипотека сейчас? Одумайтесь. А по теме, вы можете выступить поручителем.

Ну я до выборов не рыпаюсь.
Если Порох остается, тогда можно думать.
Как-то задолбался кормить постоянно растущие аппетиты арендодателей. Можно за эти же деньги кормить банкиров. Только сумма процентов будет падать, а сумма аренды продолжит расти.

Вот я с моей пропиской и поручитель такой себе. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:57

  _Mykola_ написав:
  Type1 написав:У меня некошерная прописка. У нее все ок, кроме некошерной зарплаты.:mrgreen:

Некошерная - нерезидент или ОРДЛО?

ОРДЛО :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:00

  galadriel написав:Type1

Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?

Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?


Меня еще никто не слал.
Надо идти и разговаривать.
Чтобы прописаться, нужно восстанавливать военник, который, походу, сгорел с военкоматом. И если меня вдруг чего заберут в армию, то жене не хватит ее дохода даже на аренду квартиры, не то, что покушать, я уже молчу про образование ребенка.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:02

  _Mykola_ написав:
  galadriel написав:Type1

Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?

Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?

И если доходы белые и подтвержденные, то проблем быть не должно даже в принципе с любой пропиской, если ОРДЛО или Крым, то как перемещенное лицо и все.

Я не зарегистрирован, как перемещенное лицо. Я в Киеве с 9го года. Никаких справок не оформлял.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:11

Type1

Идите прямиком в банк и узнавайте все детали. Настаивайте на своей схеме (жена держит ипотеку, Вы - поручитель). Если в одном банке не прокатит, идите в другой, третий, пятый, десятый.

Если без прописки ну вообще нигде никак - то пропишитесь. Восстановите военник при необходимости. В военкомате уточнят ваши контакты и максимум, что они смогут "предложить" (и то, далеко не всем и не сразу) - военные сборы, максимум на месяц. Рискну предположить, что на передовой пушечное мясо (необстрелянные/неопытные бойцы) не нужно, во всяком случае пока.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:свободу вильнолюдям дают не деньги, а наплевательское отношение к законам и интересам окружающих
а деньги тут вовсе ни при чем, даже наоборот - чем меньше у вильнолюдыны денег, чем меньше она реализовалась в жизни, тем громче орет шо ей все должны и активнее кладет болт на

Ну, не знаю, не знаю...я без денег ничего сделать не могу, даже плохо
А те, у кого деньги есть, творят что хотят, Войцеховский и его прокурорское покровительство -тому подтверждение.


не порите чушь, сержик
вас послушать так весь беспредел вокруг творят одни олигархи - паркуются где хотят, ур** фасады, обссыкают мопы, строят мафы и торгуют с земли мясом на остановках
хватит уже, надоело

Правовой нигилизм. Причем, доведенный до абсурда. Трусость власти. Расцвет популизма. И избирательность правосудия (штраф за ремонт фасада - см выше - хороший пример).
Если "буржуям" (и прокурорским, и сбушнникам и войцеховскому, и депутатам...) можно ВСЕ(!), то почему мне нельзя запарковать на газоне свою евробляху?
Вот где "собака порылась"... Плюс катастрофический недостаток культуры, которая последние сто лет была явно у нас не в моде.
В общем - все как в притче про Ходжу Насреддина: "... я здесь, потому что вы здесь, а вы здесь - потому что я здесь..." :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15

  Type1 написав:
  Nikita1000 написав:Type1 Нафига вам ипотека сейчас? Одумайтесь. А по теме, вы можете выступить поручителем.

Ну я до выборов не рыпаюсь.
Если Порох остается, тогда можно думать.
Как-то задолбался кормить постоянно растущие аппетиты арендодателей. Можно за эти же деньги кормить банкиров. Только сумма процентов будет падать, а сумма аренды продолжит расти.

Вот я с моей пропиской и поручитель такой себе. :mrgreen:


Тут еще много зависит от того какую сумма стоимости жилья готов внести заемщик.
Если 20-30% тогда банки будут много чего требовать, если более 50% тогда могут и проявить гибкость.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:20

  airmax78 написав:Разница в обществе. Австрийское построено на главенстве закона. Над всем и всеми, вне зависимости ни от чего. Украинское построено на вере в то, что с помощью денег и связей можно порешать ВСЕ. Как там UA написал: телепон хорошего электрика и сантехника нужно беречь также, ка телепон однокласника, работающего в прокуратуре.
Австриец бы вообще не понял о чем речь. Мы - с полуслова. Наше общество - тяжело больное. Возможно - неизлечимо.


Вы сформулировали то, что я все время боялся озвучить сам себе ....
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