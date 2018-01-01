Type1
Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?
Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:27
Type1
Банк послал Вас из-за прописки? Если да, то очень странно. Можно в личку детали?
Чорт. Так пропишитесь временно там, где прописана жена. Купите квартиру - пропишетесь уже там. В чём проблема?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:30
И если доходы белые и подтвержденные, то проблем быть не должно даже в принципе с любой пропиской, если ОРДЛО или Крым, то как перемещенное лицо и все.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:55
Ну я до выборов не рыпаюсь.
Если Порох остается, тогда можно думать.
Как-то задолбался кормить постоянно растущие аппетиты арендодателей. Можно за эти же деньги кормить банкиров. Только сумма процентов будет падать, а сумма аренды продолжит расти.
Вот я с моей пропиской и поручитель такой себе.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:57
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:00
Меня еще никто не слал.
Надо идти и разговаривать.
Чтобы прописаться, нужно восстанавливать военник, который, походу, сгорел с военкоматом. И если меня вдруг чего заберут в армию, то жене не хватит ее дохода даже на аренду квартиры, не то, что покушать, я уже молчу про образование ребенка.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:02
Я не зарегистрирован, как перемещенное лицо. Я в Киеве с 9го года. Никаких справок не оформлял.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:11
Type1
Идите прямиком в банк и узнавайте все детали. Настаивайте на своей схеме (жена держит ипотеку, Вы - поручитель). Если в одном банке не прокатит, идите в другой, третий, пятый, десятый.
Если без прописки ну вообще нигде никак - то пропишитесь. Восстановите военник при необходимости. В военкомате уточнят ваши контакты и максимум, что они смогут "предложить" (и то, далеко не всем и не сразу) - военные сборы, максимум на месяц. Рискну предположить, что на передовой пушечное мясо (необстрелянные/неопытные бойцы) не нужно, во всяком случае пока.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15
Правовой нигилизм. Причем, доведенный до абсурда. Трусость власти. Расцвет популизма. И избирательность правосудия (штраф за ремонт фасада - см выше - хороший пример).
Если "буржуям" (и прокурорским, и сбушнникам и войцеховскому, и депутатам...) можно ВСЕ(!), то почему мне нельзя запарковать на газоне свою евробляху?
Вот где "собака порылась"... Плюс катастрофический недостаток культуры, которая последние сто лет была явно у нас не в моде.
В общем - все как в притче про Ходжу Насреддина: "... я здесь, потому что вы здесь, а вы здесь - потому что я здесь..."
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15
Тут еще много зависит от того какую сумма стоимости жилья готов внести заемщик.
Если 20-30% тогда банки будут много чего требовать, если более 50% тогда могут и проявить гибкость.
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:20
Вы сформулировали то, что я все время боялся озвучить сам себе ....
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