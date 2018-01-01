Додано: Пон 18 лют, 2019 14:15

kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав: свободу вильнолюдям дают не деньги, а наплевательское отношение к законам и интересам окружающих

а деньги тут вовсе ни при чем, даже наоборот - чем меньше у вильнолюдыны денег, чем меньше она реализовалась в жизни, тем громче орет шо ей все должны и активнее кладет болт на свободу вильнолюдям дают не деньги, а наплевательское отношение к законам и интересам окружающиха деньги тут вовсе ни при чем, даже наоборот - чем меньше у вильнолюдыны денег, чем меньше она реализовалась в жизни, тем громче орет шо ей все должны и активнее кладет болт на

Ну, не знаю, не знаю...я без денег ничего сделать не могу, даже плохо

А те, у кого деньги есть, творят что хотят, Войцеховский и его прокурорское покровительство -тому подтверждение. Ну, не знаю, не знаю...я без денег ничего сделать не могу, даже плохоА те, у кого деньги есть, творят что хотят, Войцеховский и его прокурорское покровительство -тому подтверждение.



не порите чушь, сержик

вас послушать так весь беспредел вокруг творят одни олигархи - паркуются где хотят, ур** фасады, обссыкают мопы, строят мафы и торгуют с земли мясом на остановках

хватит уже, надоело не порите чушь, сержиквас послушать так весь беспредел вокруг творят одни олигархи - паркуются где хотят, ур** фасады, обссыкают мопы, строят мафы и торгуют с земли мясом на остановкаххватит уже, надоело

Правовой нигилизм. Причем, доведенный до абсурда. Трусость власти. Расцвет популизма. И избирательность правосудия (штраф за ремонт фасада - см выше - хороший пример).Если "буржуям" (и прокурорским, и сбушнникам и войцеховскому, и депутатам...) можно ВСЕ(!), то почему мне нельзя запарковать на газоне свою евробляху?Вот где "собака порылась"... Плюс катастрофический недостаток культуры, которая последние сто лет была явно у нас не в моде.В общем - все как в притче про Ходжу Насреддина: "... я здесь, потому что вы здесь, а вы здесь - потому что я здесь..."