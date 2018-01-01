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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:23
galadriel написав:Type1
Идите прямиком в банк и узнавайте все детали. Настаивайте на своей схеме (жена держит ипотеку, Вы - поручитель). Если в одном банке не прокатит, идите в другой, третий, пятый, десятый.
Если без прописки ну вообще нигде никак - то пропишитесь. Восстановите военник при необходимости. В военкомате уточнят ваши контакты и максимум, что они смогут "предложить" (и то, далеко не всем и не сразу) - военные сборы, максимум на месяц. Рискну предположить, что на передовой пушечное мясо (необстрелянные/неопытные бойцы) не нужно, во всяком случае пока.
В принципе, думаю то же самое.
Спасибо за совет.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:30
Первый написав: kingkongovets написав: Nikita1000 написав:
Я на Оболонь хочу.
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.
Жду весны (ещё не все платёжки по коммуналке получили
)А там видно будет.
неужели все таки готовы переплатить за локейшен?)
Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)
Мабуть ні.
оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36
UA
Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36
UA написав:
оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.
Вай-вай!
Новобуд просів у ціні.
Як довго ще буде падати?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:43
zzzzzz написав: Faceless написав:
В том то и дело, что все опросы всегда сравнивают с периодами до второго Майдана, нет опросов по оценке в сравнении с 2014 годом или самым днищем в 2015.
Но если по уровню доходов к 2013 приблизились (и, вероятно, достигнем в этом году), то уровень 2014 точно превзойден (про 2015 и так понятно).
Вот когда выйдем по уровню реальных доходов на уровень 2013 ,тогда и подискутируем. На данный момент 81%
- это ваши же данные.
Запомните: в 2013 годом экономически обоснованный курс доллара был не менее 12 гривен за доллар.
Это вам скажет любой мало-мальски образованный макроэкономист. (по-моему, Пинзеник похожую цифру тогда по ящику называл)
Пару моих знакомых банковских работников (один - нач отделеня банка) еще в конце 2012го повыходили из гривны в доллар. И меня предупреждали: депозит только на краткосрок
и только на умеренную сумму, так как в любой момент может "шарахнуть".
А теперь пересчитайте нынешний год к 2013 (по курсу 12).
100% в доходах точно получите.
Расходы - это другое дело.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:48
Первый написав:UA
Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?
вначале ответьте почему столетний шлачок в бруклине или бронксе с закопченным фасадом и архаичным паровым отоплением, без намека на паркинг, с видом в замусоренный вонючий двор-колодец, с древним дребезжащим кондеем и постоянным шумом и жд путями рядом легко делает по цене элитный киевский новострой с мопами, фасадом, паркингом и прочими маркетинговыми свистелками и перделками?
как так? где ж сила мопов в данном случае?
какой тут фактор влияет на разницу в цене?
прошу ответить по существу, а не игнорировать и уводить по своему обыкновению дискуссию в сторону
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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