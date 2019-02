Додано: Пон 18 лют, 2019 14:48

Первый написав: UA



Дороже или дешевле соседней панельки? Почему? Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?



вначале ответьте почему столетний шлачок в бруклине или бронксе с закопченным фасадом и архаичным паровым отоплением, без намека на паркинг, с видом в замусоренный вонючий двор-колодец, с древним дребезжащим кондеем и постоянным шумом и жд путями рядом легко делает по цене элитный киевский новострой с мопами, фасадом, паркингом и прочими маркетинговыми свистелками и перделками?

как так? где ж сила мопов в данном случае?

какой тут фактор влияет на разницу в цене?

