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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 548549550551

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 100
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
32
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:23

  galadriel написав:Type1

Идите прямиком в банк и узнавайте все детали. Настаивайте на своей схеме (жена держит ипотеку, Вы - поручитель). Если в одном банке не прокатит, идите в другой, третий, пятый, десятый.

Если без прописки ну вообще нигде никак - то пропишитесь. Восстановите военник при необходимости. В военкомате уточнят ваши контакты и максимум, что они смогут "предложить" (и то, далеко не всем и не сразу) - военные сборы, максимум на месяц. Рискну предположить, что на передовой пушечное мясо (необстрелянные/неопытные бойцы) не нужно, во всяком случае пока.

В принципе, думаю то же самое.
Спасибо за совет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:30

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Nikita1000 написав: Я на Оболонь хочу. :mrgreen:
Но там реальные трёшки от 58т. под ремонт.
Жду весны (ещё не все платёжки по коммуналке получили :mrgreen: )А там видно будет.


неужели все таки готовы переплатить за локейшен?)


Ага, цілих 10 куе:-)
А за оболонь резідентс 80 куе.
Боюсь спитати, чи мопи з фасадом і видом щось коштують чи ні:-)

Мабуть ні.

оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36

UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36

  UA написав:оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.


Вай-вай!
Новобуд просів у ціні.
Як довго ще буде падати?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:43

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:В том то и дело, что все опросы всегда сравнивают с периодами до второго Майдана, нет опросов по оценке в сравнении с 2014 годом или самым днищем в 2015.
Но если по уровню доходов к 2013 приблизились (и, вероятно, достигнем в этом году), то уровень 2014 точно превзойден (про 2015 и так понятно).


Вот когда выйдем по уровню реальных доходов на уровень 2013 ,тогда и подискутируем. На данный момент 81% - это ваши же данные.


Запомните: в 2013 годом экономически обоснованный курс доллара был не менее 12 гривен за доллар.
Это вам скажет любой мало-мальски образованный макроэкономист. (по-моему, Пинзеник похожую цифру тогда по ящику называл)
Пару моих знакомых банковских работников (один - нач отделеня банка) еще в конце 2012го повыходили из гривны в доллар. И меня предупреждали: депозит только на краткосрок и только на умеренную сумму, так как в любой момент может "шарахнуть".
А теперь пересчитайте нынешний год к 2013 (по курсу 12).
100% в доходах точно получите.
Расходы - это другое дело.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:48

  Первый написав:UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?


вначале ответьте почему столетний шлачок в бруклине или бронксе с закопченным фасадом и архаичным паровым отоплением, без намека на паркинг, с видом в замусоренный вонючий двор-колодец, со древним дребезжащим кондеем и постоянным шумом и жд путями рядом легко делает по цене элитный киевский новострой с мопами, фасадом, паркингом и прочими маркетинговыми свистелками и перделками?
как так? где ж сила мопов в данном случае?
какой тут фактор влияет на разницу в цене?
прошу ответить по существу, а не игнорировать и уводить по своему обыкновению дискуссию в сторону
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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