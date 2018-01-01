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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 101
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:07

  Nikita1000 написав:Первый Не удивили. Я вам круче подкину. Правый берег, Возле метро. 3к-72кв.м Средний этаж, всего за 40т.уе. От хозяина. Квартира реальная, был на просмотре. :mrgreen:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-kom-ot-hozyaina-po-ul-lyatoshinskogo-2-11-16-za-40-000-u-e-IDriciU.html


описание улыбает
----
Все вапросы по телефонам 937 - Показати номер - Сергей брат старший. 731 - Показати номер - Денис брат младший. 958 - Показати номер - Света жена Дениса.
-----

Таких продаж я еще не встречал. Продает вся семья??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:08

  Первый написав:Потому что доход жителя нью йорка больше чем доход жителя киева.

А По конкретному случаю давайте обсудим. Думаю че можно подобрать хату с мопом в Киеве по цене описаного Вами шлачка и даже дороже.

Зи. І якось трішки менше наїздів. А то якось не культурно. Чи шо:-)


то есть просто потому шо житель нью йорка зарабатывает больше, да?
а фактор локации тут совсем не при чем? :mrgreen:
по поводу наездов я вам уже неоднократно писал - я злюсь, когда со мной обращаются как с дурачком, попытки примитивных разводов меня оскорбляют
я вам много раз уже повторял шо именно я имею в виду, но вам как горох об стену
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:11

  Жека79 написав:описание улыбает
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Все вапросы по телефонам 937 - Показати номер - Сергей брат старший. 731 - Показати номер - Денис брат младший. 958 - Показати номер - Света жена Дениса.
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Таких продаж я еще не встречал. Продает вся семья??

Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи

Вариант: это наследство и с каждым наследнником придётся договариваться о цене его доли отдельно? 40 000 каждому)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:17

  Gastarbaiter написав:Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи :mrgreen:


который к тому же сидит :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:26

  Type1 написав:
  _Mykola_ написав:
  Type1 написав:У меня некошерная прописка. У нее все ок, кроме некошерной зарплаты.:mrgreen:

Некошерная - нерезидент или ОРДЛО?

ОРДЛО :mrgreen:

Питання вирішується елементарно і недорого.
Їдете в Чернігівську чи Житомирську обл, за 2 000 грн купляєте хату-розвалюху в селі.
І прописуєтесь там.

За 10 000 грн - вже можна купити щось пристойніше,
а за 25 000 грн -можна придбати літню дачу.


Можна - і в Київській області, яких небудь Феневичах чи Красятичах.
Проте там дещо дорожче буде.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:28

  Жека79 написав:
  Type1 написав:Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?


можно. Учитывается СОВОКУПНЫЙ доход ВСЕХ членов семьи.
Естественно, если вы в официальном браке. показываете ее доход + ваш доход и никаких вопросов.

Спасибо.
Официально в браке, снежно-белые зарплаты))
Type1
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи :mrgreen:


который к тому же сидит :mrgreen:

Поживёшь в таких хоромах с шикарным ковром в спальне - поневоле станешь чикатилой и немного удалишься от Киева.
Хором продажа из за приватизации в 90х на троих детей и четверых взрослых(неизвестно ещё не в Донбабве ли живёт Маман которая имеет в этой прелести 50% долю ибо папан уже угоризонталился)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:32

Frant Сейчас прописаться или выписаться, только через военкомат. А оно ему надо? Временно перемещённое лицо, так же является военнообязанным.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:35

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи :mrgreen:


который к тому же сидит :mrgreen:

Поживёшь в таких хоромах с шикарным ковром в спальне - поневоле станешь чикатилой и немного удалишься от Киева.
Хором продажа из за приватизации в 90х на троих детей и четверых взрослых(неизвестно ещё не в Донбабве ли живёт Маман которая имеет в этой прелести 50% долю ибо папан уже угоризонталился)?

Не кто там не сидит. Наследство на двух братьев. Они же там и прописаны.Хотят жить отдельно. :D
Nikita1000
 
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