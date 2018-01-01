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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:07
описание улыбает
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Все вапросы по телефонам 937 - Показати номер - Сергей брат старший. 731 - Показати номер - Денис брат младший. 958 - Показати номер - Света жена Дениса.
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Таких продаж я еще не встречал. Продает вся семья??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:08
Первый написав:
Потому что доход жителя нью йорка больше чем доход жителя киева.
А По конкретному случаю давайте обсудим. Думаю че можно подобрать хату с мопом в Киеве по цене описаного Вами шлачка и даже дороже.
Зи. І якось трішки менше наїздів. А то якось не культурно. Чи шо:-)
то есть просто потому шо житель нью йорка зарабатывает больше, да?
а фактор локации тут совсем не при чем?
по поводу наездов я вам уже неоднократно писал - я злюсь, когда со мной обращаются как с дурачком, попытки примитивных разводов меня оскорбляют
я вам много раз уже повторял шо именно я имею в виду, но вам как горох об стену
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:11
Жека79 написав:
описание улыбает
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Все вапросы по телефонам 937 - Показати номер - Сергей брат старший. 731 - Показати номер - Денис брат младший. 958 - Показати номер - Света жена Дениса.
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Таких продаж я еще не встречал. Продает вся семья??
Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:15
Gastarbaiter написав:
Наверняка есть еще и брат средний, который категорически против продажи
Вариант: это наследство и с каждым наследнником придётся договариваться о цене его доли отдельно? 40 000 каждому)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:26
Питання вирішується елементарно і недорого.
Їдете в Чернігівську чи Житомирську обл, за 2 000 грн купляєте хату-розвалюху в селі.
І прописуєтесь там.
За 10 000 грн - вже можна купити щось пристойніше,
а за 25 000 грн -можна придбати літню дачу.
Можна - і в Київській області, яких небудь Феневичах чи Красятичах.
Проте там дещо дорожче буде.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:28
Жека79 написав: Type1 написав:
Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
можно. Учитывается СОВОКУПНЫЙ доход ВСЕХ членов семьи.
Естественно, если вы в официальном браке. показываете ее доход + ваш доход и никаких вопросов.
Спасибо.
Официально в браке, снежно-белые зарплаты))
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Type1
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30
Поживёшь в таких хоромах с шикарным ковром в спальне - поневоле станешь чикатилой и немного удалишься от Киева.
Хором продажа из за приватизации в 90х на троих детей и четверых взрослых(неизвестно ещё не в Донбабве ли живёт Маман которая имеет в этой прелести 50% долю ибо папан уже угоризонталился)?
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барабашов
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:32
Frant Сейчас прописаться или выписаться, только через военкомат. А оно ему надо? Временно перемещённое лицо, так же является военнообязанным.
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Nikita1000
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:35
барабашов написав:
Поживёшь в таких хоромах с шикарным ковром в спальне - поневоле станешь чикатилой и немного удалишься от Киева.
Хором продажа из за приватизации в 90х на троих детей и четверых взрослых(неизвестно ещё не в Донбабве ли живёт Маман которая имеет в этой прелести 50% долю ибо папан уже угоризонталился)?
Не кто там не сидит. Наследство на двух братьев. Они же там и прописаны.Хотят жить отдельно.
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Nikita1000
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