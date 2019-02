Додано: Пон 18 лют, 2019 15:08

Первый написав: Потому что доход жителя нью йорка больше чем доход жителя киева.



А По конкретному случаю давайте обсудим. Думаю че можно подобрать хату с мопом в Киеве по цене описаного Вами шлачка и даже дороже.



то есть просто потому шо житель нью йорка зарабатывает больше, да?

а фактор локации тут совсем не при чем?

по поводу наездов я вам уже неоднократно писал - я злюсь, когда со мной обращаются как с дурачком, попытки примитивных разводов меня оскорбляют

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.