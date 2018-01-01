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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 101
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:38

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:
А за мопи на минуточку 150%.
Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.


где это за одни мопы просят + 150%?
или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем?
так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов

Я уже неоднократно писал: прежнего оператора учётки "Первый", писавший, кстати, по -русски, уже нет. Тот поумнее был. И, наверное, подороже. Этот тролль подешевле ( неверное потому, что кризиса на КРЖН нет) , потому и несёт ересь.

недавно аірмакс писав, що з 2014, якщо слухати нового оператора учотки Первий, можна було зробити мінімум 2х на МОПах,
тільки сам аірмакс ушол в мінус :shock:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:40

  Первый написав:UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?

Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:40

  Type1 написав:Такой вопрос:
Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?

теоретично так, якщо будеш "поручителем", фактично - тре йти в банк і питати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:42

  Serg-ik написав:а что нам запомнить в феврале 2019, чтоб в будущем Вас запомнить прям навсегда? будет по 500?


Улыбнуло и напомнило фразу из умной книги: "Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве".
Буквы знакомы, а смысл ускользает ))))
Посему - переведите плиз свой вопрос на русский или английский, чтобы я мог ответить. Спасибо.
П.С. Если вопрос риторический - оставьте без внимания....
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:49

  flyman написав:недавно аірмакс писав, що з 2014, якщо слухати нового оператора учотки Первий, можна було зробити мінімум 2х на МОПах,
тільки сам аірмакс ушол в мінус

Аеромаксу слід було купляти підвали.
Оптом)))
Зараз би розпродався би з зиском)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:56

  J_P написав:
  Serg-ik написав:а что нам запомнить в феврале 2019, чтоб в будущем Вас запомнить прям навсегда? будет по 500?

Посему - переведите плиз свой вопрос на русский или английский, чтобы я мог

Что сейчас говорят знакомые банкиры относительно недалёкого будущего?
Что сейчас говорят знакомые риелторы относительно недалёкого будущего?
Что сейчас говорят знакомые застройщики/девелоперы относительно недалёкого будущего?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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  Nikita1000 написав: Не кто там не сидит. Наследство на двух братьев. Они же там и прописаны.Хотят жить отдельно. :D

завещание?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:11

  UA написав:
  Первый написав:UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?

Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить?? Между панельками\наливайками и общим шанхаем под метро минской он смотрелся очень нелепо, это мягко говоря.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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