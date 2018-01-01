Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: А за мопи на минуточку 150%. Факт є факт. 10куе за локейшн. 80 куе за мопи, вид і фасад.
где это за одни мопы просят + 150%? или вы снова с завидным упорством пытаетесь сравнить ж*** с пальцем? так это реально бездарная тактика рассчитанная на идиотов
Я уже неоднократно писал: прежнего оператора учётки "Первый", писавший, кстати, по -русски, уже нет. Тот поумнее был. И, наверное, подороже. Этот тролль подешевле ( неверное потому, что кризиса на КРЖН нет) , потому и несёт ересь.
недавно аірмакс писав, що з 2014, якщо слухати нового оператора учотки Первий, можна було зробити мінімум 2х на МОПах, тільки сам аірмакс ушол в мінус
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
Type1 написав:Такой вопрос: Можно ли оформить ипотеку на жену, у которой недостаточный доход, при условии, что я так же предоставляю справку о своих доходах, которые с лихвой перекроют этот недостаток?
теоретично так, якщо будеш "поручителем", фактично - тре йти в банк і питати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:а что нам запомнить в феврале 2019, чтоб в будущем Вас запомнить прям навсегда? будет по 500?
Улыбнуло и напомнило фразу из умной книги: "Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве". Буквы знакомы, а смысл ускользает )))) Посему - переведите плиз свой вопрос на русский или английский, чтобы я мог ответить. Спасибо. П.С. Если вопрос риторический - оставьте без внимания....
Serg-ik написав:а что нам запомнить в феврале 2019, чтоб в будущем Вас запомнить прям навсегда? будет по 500?
Посему - переведите плиз свой вопрос на русский или английский, чтобы я мог
Что сейчас говорят знакомые банкиры относительно недалёкого будущего? Что сейчас говорят знакомые риелторы относительно недалёкого будущего? Что сейчас говорят знакомые застройщики/девелоперы относительно недалёкого будущего?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить?? Между панельками\наливайками и общим шанхаем под метро минской он смотрелся очень нелепо, это мягко говоря.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------