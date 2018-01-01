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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 551552553554

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 101
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:03

  Жека79 написав:мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить?? Между панельками\наливайками и общим шанхаем под метро минской он смотрелся очень нелепо, это мягко говоря.


ух ты какой забавный кейс - в схватке мопов и локейшена победил локейшн
кто бы мог подумать? :mrgreen:
зато ор дороже соседней панельки аж на 150% :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:11

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить?? Между панельками\наливайками и общим шанхаем под метро минской он смотрелся очень нелепо, это мягко говоря.


ух ты какой забавный кейс - в схватке мопов и локейшена победил локейшн
кто бы мог подумать? :mrgreen:
зато ор дороже соседней панельки аж на 150% :mrgreen:

С интересом наблюдаю за вашим с первым спором. Чтоб понять вашу точку зрения, дайте определение локейшну
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить?? Между панельками\наливайками и общим шанхаем под метро минской он смотрелся очень нелепо, это мягко говоря.


ух ты какой забавный кейс - в схватке мопов и локейшена победил локейшн
кто бы мог подумать? :mrgreen:
зато ор дороже соседней панельки аж на 150% :mrgreen:


не понимаю о какой схватке речь, я лишь констатировал свое мнение что мопы ОР это одни из самых самых которые мне больше всего не нравятся из всех мопов новостроек. И конечно ОР дороже соседней панельки, с чего ему быть дешевле?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давненько я не бував в дорогих сучасних ...
Але хто бував в нових - як там з вертикальною звукоізоляцією ?
Раніше чути було кігтики собаки зверху на паркеті ...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:36

  Kostia написав:С интересом наблюдаю за вашим с первым спором. Чтоб понять вашу точку зрения, дайте определение локейшну


моя точка зрения заключается в том шо в цене недвиги первично место ее расположения
и если место неподходящее то никакие мопы и негры в цилиндрах на дверях уже не важны
первый же считает шо раз дом с мопами дороже рядом стоящего пятидесятилетнего шлака то это свидетельство того шо мопы важнее локейшена
и сколько бы раз я ни повторял шо именно я имею в виду - первый все равно постит фоточки хрущей и панелек рядом с фотками модных мопов и фасадов и цены на лун к примеру трехэтажных бараков немецкой постройки на кудри и централ парка
по его мнению в недвиге важна лишь цена по которой ее можно продать
я же утверждаю шо это позиция человека для которого недвига - лишь объект продажи, а главная функция недвиги определяется комфортом ее использования шо выражается и монетизируется арендной платой которую можно за нее получить и как итог - рентабельности
и выгодность покупки недвиги определяет не цена продажи, а рентабельность которую она показывает в аренде
но первый категоричен - онли новострой, онли мопы, шлачок в топку - и как подтверждение вот вам фоточку хруща
как то так)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:37

  UA написав:
оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.

Ценник отдела продаж, или вторичка?

Дешевле 2200-2500 уе метр не видел. Учитывая, что 40% вид в стену, то 2,2 куе это овердофига.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А как вам такое?
https://ua.m2bomber.com/obj/410675221/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri
Отличная цена и место не плохое. Всего 35 за двушку в центре. Но мопов нет. :mrgreen:
Я правда не прозванивал. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52

  hume написав:
  UA написав:
оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.

Ценник отдела продаж, или вторичка?

Дешевле 2200-2500 уе метр не видел. Учитывая, что 40% вид в стену, то 2,2 куе это овердофига.

Вторичка.
Хотелки столкнулись с реальностью.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:01

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:мопы ОР это дичайшая дичь. У них тот чувак что во фраке и цилиндре на голове который двери открывает есть еще или они наконец то его додумались уволить??

Дичь?

Как уволить такого красавца? Это же сказка!!!https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/3-h-komnatnaya-kvartira-v-obolon-residences-obolonskiy-prospekt-26-IDDiPia.htm


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