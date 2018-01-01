ух ты какой забавный кейс - в схватке мопов и локейшена победил локейшн
кто бы мог подумать?
зато ор дороже соседней панельки аж на 150%
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:03
ух ты какой забавный кейс - в схватке мопов и локейшена победил локейшн
кто бы мог подумать?
зато ор дороже соседней панельки аж на 150%
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:11
С интересом наблюдаю за вашим с первым спором. Чтоб понять вашу точку зрения, дайте определение локейшну
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15
не понимаю о какой схватке речь, я лишь констатировал свое мнение что мопы ОР это одни из самых самых которые мне больше всего не нравятся из всех мопов новостроек. И конечно ОР дороже соседней панельки, с чего ему быть дешевле?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давненько я не бував в дорогих сучасних ...
Але хто бував в нових - як там з вертикальною звукоізоляцією ?
Раніше чути було кігтики собаки зверху на паркеті ...
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:36
моя точка зрения заключается в том шо в цене недвиги первично место ее расположения
и если место неподходящее то никакие мопы и негры в цилиндрах на дверях уже не важны
первый же считает шо раз дом с мопами дороже рядом стоящего пятидесятилетнего шлака то это свидетельство того шо мопы важнее локейшена
и сколько бы раз я ни повторял шо именно я имею в виду - первый все равно постит фоточки хрущей и панелек рядом с фотками модных мопов и фасадов и цены на лун к примеру трехэтажных бараков немецкой постройки на кудри и централ парка
по его мнению в недвиге важна лишь цена по которой ее можно продать
я же утверждаю шо это позиция человека для которого недвига - лишь объект продажи, а главная функция недвиги определяется комфортом ее использования шо выражается и монетизируется арендной платой которую можно за нее получить и как итог - рентабельности
и выгодность покупки недвиги определяет не цена продажи, а рентабельность которую она показывает в аренде
но первый категоричен - онли новострой, онли мопы, шлачок в топку - и как подтверждение вот вам фоточку хруща
как то так)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лют, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:37
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А как вам такое?
Отличная цена и место не плохое. Всего 35 за двушку в центре. Но мопов нет.
Я правда не прозванивал.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:52
Вторичка.
Хотелки столкнулись с реальностью.
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