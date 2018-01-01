Додано: Пон 18 лют, 2019 17:36

Kostia написав: С интересом наблюдаю за вашим с первым спором. Чтоб понять вашу точку зрения, дайте определение локейшну С интересом наблюдаю за вашим с первым спором. Чтоб понять вашу точку зрения, дайте определение локейшну

моя точка зрения заключается в том шо в цене недвиги первично место ее расположенияи если место неподходящее то никакие мопы и негры в цилиндрах на дверях уже не важныпервый же считает шо раз дом с мопами дороже рядом стоящего пятидесятилетнего шлака то это свидетельство того шо мопы важнее локейшенаи сколько бы раз я ни повторял шо именно я имею в виду - первый все равно постит фоточки хрущей и панелек рядом с фотками модных мопов и фасадов и цены на лун к примеру трехэтажных бараков немецкой постройки на кудри и централ паркапо его мнению в недвиге важна лишь цена по которой ее можно продатья же утверждаю шо это позиция человека для которого недвига - лишь объект продажи, а главная функция недвиги определяется комфортом ее использования шо выражается и монетизируется арендной платой которую можно за нее получить и как итог - рентабельностии выгодность покупки недвиги определяет не цена продажи, а рентабельность которую она показывает в арендено первый категоричен - онли новострой, онли мопы, шлачок в топку - и как подтверждение вот вам фоточку хрущакак то так)