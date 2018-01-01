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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 101
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:41

  UA написав:
  Первый написав:UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?

Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


Помогите найти в ОР такой же метраж и в те же деньги
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... D5iH9.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:41

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Это я понял, у меня другой вопрос, определение хорошего локейшна)
Справедливости ради, первый не утверждал что мопы первичнее локейшна


локейшен должен быть такой, шоп ваш объект был востребован вне зависимости от устаревания мопов (или вообще без них), степени ур** фасадов и прочей чепухи
шоп арендаторы искали вас, а не вы их
а центр это, наличие рядом метро, или парка - решайте сами

Да в том и дело что критерии первого ясны, а вот абстрактное локейшн тем более на свой вкус это слишком размыто. Можно было юы разрешить ваш спор на конкретных примерах, а так каждый бцдет считать что он прав и при этом никак не докажет оппоненту.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:45

  Первый написав:
  UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


Помогите найти в ОР такой же метраж и в те же деньги
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... D5iH9.html

Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:03

  UA написав:Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:


В 134 серии - 2,65
В ОР 2,8 - но это наверно по бетону
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06

  zzzzzz написав:
  UA написав:Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:


В 134 серии - 2,65
В ОР 2,8 - но это наверно по бетону

Потрясающая жадность
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:07

  Прохожий написав:
  UA написав:
  UA написав:
оболонь резідентс чемпион по снижению цены в 2018 году.
Почти всё вверх а оболонь резідентс вниз.
Несоответствие объекта локации налицо.


Вторичка.
Хотелки столкнулись с реальностью.

А можно конкретики? Ну типа ссылок с ОЛХ?

И???
Как и предполагалось...
кроме менторского тона всезнайки только пуки в лужу...
Очередной слив засчитан...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


Помогите найти в ОР такой же метраж и в те же деньги
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... D5iH9.html

Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:

упс, еще и проблемы с глазомером детектед :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:15

  Прохожий написав:И???
Как и предполагалось...
кроме менторского тона всезнайки только пуки в лужу...
Очередной слив засчитан...

Это кем нужно быть, чтобы реагировать на тролинг Прохожего? :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:16

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:


В 134 серии - 2,65
В ОР 2,8 - но это наверно по бетону

Потрясающая жадность


Вот видос из квартиры, хозяин с ростом 197 см достает рукой до потолка
https://www.youtube.com/watch?v=vXxEa2f1EWU
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:21

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


Помогите найти в ОР такой же метраж и в те же деньги
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... D5iH9.html

Визуально потолки в квартирах ОР ниже, чем в этом шлачке :mrgreen:

Згоден, це реальний косяк. Так що там з цінами??
Всім процвітання!
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