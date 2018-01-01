Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
Kostia написав:Это я понял, у меня другой вопрос, определение хорошего локейшна) Справедливости ради, первый не утверждал что мопы первичнее локейшна
локейшен должен быть такой, шоп ваш объект был востребован вне зависимости от устаревания мопов (или вообще без них), степени ур** фасадов и прочей чепухи шоп арендаторы искали вас, а не вы их а центр это, наличие рядом метро, или парка - решайте сами
Да в том и дело что критерии первого ясны, а вот абстрактное локейшн тем более на свой вкус это слишком размыто. Можно было юы разрешить ваш спор на конкретных примерах, а так каждый бцдет считать что он прав и при этом никак не докажет оппоненту.
UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.
UA написав:Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.