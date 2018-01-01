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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:22
Kostia написав:Да в том и дело что критерии первого ясны, а вот абстрактное локейшн тем более на свой вкус это слишком размыто. Можно было юы разрешить ваш спор на конкретных примерах, а так каждый бцдет считать что он прав и при этом никак не докажет оппоненту.
я сказал более чем достаточно, костя
больше ничего доказывать и спорить не буду
мопы - рулят, чем дороже - тем лучше, шлак - отстой
и так далее
слушайте первого и пребудет с вами сила и благополучие)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:28
flyman написав:
недавно аірмакс писав, що з 2014, якщо слухати нового оператора учотки Первий, можна було зробити мінімум 2х на МОПах,
тільки сам аірмакс ушол в мінус
У меня ж денех в 2014м уже не было.А так бы зробыв.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:31
kingkongovets написав:
Kostia написав:Да в том и дело что критерии первого ясны, а вот абстрактное локейшн тем более на свой вкус это слишком размыто. Можно было юы разрешить ваш спор на конкретных примерах, а так каждый бцдет считать что он прав и при этом никак не докажет оппоненту.
я сказал более чем достаточно, костя
больше ничего доказывать и спорить не буду
мопы - рулят, чем дороже - тем лучше, шлак - отстой
и так далее
слушайте первого и пребудет с вами сила и благополучие)
У вас ложное представление о том что кто-то слушает первого. Мне интересна ваша дискуссия, по теме ветки. Мне нравится позициы первого потому что он говорит конкретные критерии. Критерий локация без конкретных границ слишком размыт.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:42
Kostia написав:У вас ложное представление о том что кто-то слушает первого. Мне интересна ваша дискуссия, по теме ветки. Мне нравится позициы первого потому что он говорит конкретные критерии. Критерий локация без конкретных границ слишком размыт.
вы считаете мне хочется обсуждать локацию с человеком, который считает шо зе лейкс «центрее», чем парк авеню?)
нет уж, увольте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:45
Особи, які працюють за наймом у приватних осіб та отримують доходи без участі податкових агентів, мають їх задекларувати.
Про це повідомляється на сайті ДФС.
До таких доходів належать винагороди, які виплачуються хатнім працівницям, садівникам, няням, гувернанткам, будівельникам, водіям тощо.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:46
Kostia написав:
Критерий локация без конкретных границ слишком размыт.
КК специализируется на коммерческой недвижимости.
А в ком. недвиге - вот объект 10 из 10 балов, а в 70 метрах от него уже жесткий неликвид (дворы, полуподвалы, тесный вход, дорожная развязка и ещё три десятка факторов на которые человек "не в теме" не обращает внимания.
В жилой подобные факторы тоже присутствуют, только их значительно меньше.
Простыми словами: Даже возле метро Олимпийская встречаются плохие локации.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:47
kingkongovets написав:
Kostia написав:У вас ложное представление о том что кто-то слушает первого. Мне интересна ваша дискуссия, по теме ветки. Мне нравится позициы первого потому что он говорит конкретные критерии. Критерий локация без конкретных границ слишком размыт.
вы считаете мне хочется обсуждать локацию с человеком, который считает шо зе лейкс «центрее», чем парк авеню?)
нет уж, увольте
Так просветите, если считаете себя в чемто умнее)
А парк авеню, если чемто и "центрее"то только изза мопов)
Хотя, кстати, несмотря на отсутствие перестекленных балконов, светоотражающие пленки разных оттенков делают из него подобие шлака)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:50
Kostia написав:
А парк авеню, если чемто и "центрее"то только изза мопов)
Извините, но вы необучаемы))
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:54
UA написав: Kostia написав:
А парк авеню, если чемто и "центрее"то только изза мопов)
Извините, но вы необучаемы))
Конкретные критерии "центральности" есть или лишь бы поговорить?)
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:56
Kostia написав: UA написав: Kostia написав:
А парк авеню, если чемто и "центрее"то только изза мопов)
Извините, но вы необучаемы))
Конкретные критерии "центральности" есть или лишь бы поговорить?)
берем циркуль, втыкаем иголку в главпочтамт, проводим круг диаметром 5 км
наслаждаемся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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