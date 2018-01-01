Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Чукча2 Так, шо делать? Ломится в китай? Продавати за 40кет трьоху на лятошинського і в китай? По чем там новострои?
В городе Фудчжоу 福州市, это админцентр провинции Футьен Fújiàn , одна из самых богатых провинций юго-востока Китая, вторичка в уже сданном новострое , ему пара -тройка лет, рассположение около ценра, закрытый двор с местом для погулять и даже есть общий бассейн , но с парковкой плохо , паркуй хде найдёш в окрестностях за пределами жк. п.с. Заговорился и забыл сказать о главном , м.кв.- 7000$.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 18 лют, 2019 20:16, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав: А что в Лондоне , Токио или Нью-Йорке намного выше ?
Он из Мацквы , другие поселения ехо не интересуют.
Он видимо даже не понимает природу формирования ипотечных пузырей . Пузырь возникает когда рост цен на недвижимость выше пассивных доходов от инстументов с фиксированной доходность ( облигации, депозиты ). Свободные финансы бизнеса и населения начинают идти в определенный класс активов ( недвижимость) ,это и приводит к пузырям.
Каламбур. За весь строительный беспредел СПАСИБО надо сказать СПАСИБКО
Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов. Комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования с 1 декабря 2015 года возглавляет депутат из фракции “Солидарность” Александр Мищенко.
Все вопросы градостроительства и строительства в Киеве курирует замглавы КГГА Александр Спасибко.
Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели. Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.