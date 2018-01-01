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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 101
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
18%
18
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:57

  Первый написав:Чукча2
Так, шо делать?
Ломится в китай? Продавати за 40кет трьоху на лятошинського і в китай? По чем там новострои?

В городе Фудчжоу 福州市, это админцентр провинции Футьен Fújiàn , одна из самых богатых провинций юго-востока Китая, вторичка в уже сданном новострое , ему пара -тройка лет, рассположение около ценра, закрытый двор с местом для погулять и даже есть общий бассейн , но с парковкой плохо , паркуй хде найдёш в окрестностях за пределами жк.
п.с. Заговорился и забыл сказать о главном :mrgreen: , м.кв.- 7000$.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 18 лют, 2019 20:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:04

Vadim V
А средняя зарплата там меньше чем в Москоу - около тыщи уе.
Не коррелирует цена новостроя с доходом пересичного чайнакассира или чайнатаксёра.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:05

  барабашов написав:Vadim V
А средняя зарплата там меньше чем в Москоу - около тыщи уе.
Не коррелирует цена новостроя с доходом пересичного чайнакассира или чайнатаксёра.

Это вопрос или констатация ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:15

  барабашов написав:Vadim V
А средняя зарплата там меньше чем в Москоу - около тыщи уе.
Не коррелирует цена новостроя с доходом пересичного чайнакассира или чайнатаксёра.


А что в Лондоне , Токио или Нью-Йорке намного выше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:27

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:Vadim V
А средняя зарплата там меньше чем в Москоу - около тыщи уе.
Не коррелирует цена новостроя с доходом пересичного чайнакассира или чайнатаксёра.


А что в Лондоне , Токио или Нью-Йорке намного выше ?

Он из Мацквы , другие поселения ехо не интересуют.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:34

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:
А что в Лондоне , Токио или Нью-Йорке намного выше ?

Он из Мацквы , другие поселения ехо не интересуют.


Он видимо даже не понимает природу формирования ипотечных пузырей .
Пузырь возникает когда рост цен на недвижимость выше пассивных доходов от инстументов с фиксированной доходность ( облигации, депозиты ).
Свободные финансы бизнеса и населения начинают идти в определенный класс активов ( недвижимость) ,это и приводит к пузырям.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:38

Каламбур.
За весь строительный беспредел СПАСИБО надо сказать СПАСИБКО

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов. Комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования с 1 декабря 2015 года возглавляет депутат из фракции “Солидарность” Александр Мищенко.

Все вопросы градостроительства и строительства в Киеве курирует замглавы КГГА Александр Спасибко.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:48

  Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:UA

Дороже или дешевле соседней панельки? Почему?

Предположу, что модные МОПы Оболонь резидентс, уже не актуальны сегодняшнем требованиям по модности. Устарели.
Чтобы быть в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на более модную хотя бы раз в 3 года.


Помогите найти в ОР такой же метраж и в те же деньги
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... D5iH9.html

Вы реально ждали ответ?
УА очень любит менторский тон и с умным видом поковырять в носу.
Но как только доходит до конкретики сразу жмет за слив... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

малевича 89, дом сдан пару лет назад

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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