Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:малевича 89, дом сдан пару лет назад
намекаете чё там цена за м2 ниже чем в уютном ламповом хрущике рядом?
намекаю шо выглядит уже не очень, не только изза того шо кондеи и застеклено вразнобой - мокрый фасад уже уставшим выглядит наверное не стоит там нежилое покупать - как думаете?)
Что мешало архитектору сделать эти лоджии квадратными. Округлые с кривой штукатуркой с остеклением "кто в лес кто по дрова" выглядят просто уепищно. Смотрю, некоторые на этом доме оторвались по полной - на 120% своего свободолюбия.