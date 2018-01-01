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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 556557558559

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:40

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:малевича 89, дом сдан пару лет назад

намекаете чё там цена за м2 ниже чем в уютном ламповом хрущике рядом?


намекаю шо выглядит уже не очень, не только изза того шо кондеи и застеклено вразнобой - мокрый фасад уже уставшим выглядит
наверное не стоит там нежилое покупать - как думаете?)

Что мешало архитектору сделать эти лоджии квадратными. Округлые с кривой штукатуркой с остеклением "кто в лес кто по дрова" выглядят просто уепищно.
Смотрю, некоторые на этом доме оторвались по полной - на 120% своего свободолюбия.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:51

  airmax78 написав:Что мешало архитектору сделать квадратными

Согласен, видел такие у интергала. Выглядит на порядок лучше.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:53

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:малевича 89, дом сдан пару лет назад

намекаете чё там цена за м2 ниже чем в уютном ламповом хрущике рядом?


намекаю шо выглядит уже не очень, не только изза того шо кондеи и застеклено вразнобой - мокрый фасад уже уставшим выглядит
наверное не стоит там нежилое покупать - как думаете?)

не увидел ответа на конкретный вопрос
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:55

Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-

Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:40

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitski ... 41901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:43

  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Думаю примерно в цену квартиры, по которой продавал кгс.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:44

  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?


имхо 80-90K
baraka
 
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