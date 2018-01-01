Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:40
kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
малевича 89, дом сдан пару лет назад
намекаете чё там цена за м2 ниже чем в уютном ламповом хрущике рядом?
намекаю шо выглядит уже не очень, не только изза того шо кондеи и застеклено вразнобой - мокрый фасад уже уставшим выглядит
наверное не стоит там нежилое покупать - как думаете?)
Что мешало архитектору сделать эти лоджии квадратными. Округлые с кривой штукатуркой с остеклением "кто в лес кто по дрова" выглядят просто уепищно.
Смотрю, некоторые на этом доме оторвались по полной - на 120% своего свободолюбия.
airmax78
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:51
airmax78 написав:
Что мешало архитектору сделать квадратными
Согласен, видел такие у интергала. Выглядит на порядок лучше.
hume
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:53
kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
малевича 89, дом сдан пару лет назад
намекаете чё
там цена за м2 ниже чем в уютном ламповом хрущике рядом
?
намекаю шо выглядит уже не очень, не только изза того шо кондеи и застеклено вразнобой - мокрый фасад уже уставшим выглядит
наверное не стоит там нежилое покупать - как думаете?)
не увидел ответа на конкретный вопрос
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:09
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:55
Вон кто там хочет под аренду квартиру
30 кв - 32,5 куе . дом сдан, после строителей
11/16
https://ua.m2bomber.com/obj/399652305/v ... -sdan-bez-
Кстати, вопрос экспертам, сколько такие чудо-халупы стоят по аренде ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:40
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:43
zzzzzz написав:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html
Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?
Думаю примерно в цену квартиры, по которой продавал кгс.
Kostia
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Додано: Вів 19 лют, 2019 01:44
zzzzzz написав:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html
Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?
имхо 80-90K
baraka
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