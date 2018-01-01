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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 558559560561>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:28

Самый старый дом Киева
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/samyy-staryy-dom-kieva-kak-zhivut-lyudi-v-unikalnom-zdanii-na-podole-1223476.html
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо касается меня то если не вижу рентабельности 10 годовых - считаю покупку невыгодной

Кого вы больше "отжимаете " на деньги для получения 10% годовых: продавца при покупке или арендаторов в последствии?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:шо касается меня то если не вижу рентабельности 10 годовых - считаю покупку невыгодной

Кого вы больше "отжимаете " на деньги для получения 10% годовых: продавца при покупке или арендаторов в последствии?


стараюсь обоих, но в основном конечно арендаторов)
но 10 это на сегодня минимум, причем условный, обычно больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:46

  baraka написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?


имхо 80-90K

Кто может прокомментировать сколько стоит неотделимый ремонт в этой квартире ( стены, полы, санузлы), а сколько -мебель ( кроме кухонной)?

Для понимания какой минимум $$$ надо иметь, чтоб "зацепиться"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:48

  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе


перфекционисты похлеще макса)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58

  hume написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе


Вообщем-то я именно под девизом этой мысли и разместил это объявление.
Этому ремонту место где-то на серебряной миле , ну или хотя-бы в Солнечной ривьере. Кстати именно эта квартира даже не имеет вид на Днепр, вид там на ЖД и кладбище животных.

Если бы вид был на Лавру, ну хоть как-то еще можно оправдать, но вид на ЖД и кладбище ,это конечно жесть. Вообще не понятна эта инвестиционная идея. Чел делал для себя, или на перепродажу под ключ. Если на перепродажу то профита по факту НОЛЬ. С учетом временных затрат то профит отрицательный.

И кстати еще не понятно за сколько её получится продать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:24

Городская электричка опять новостях

https://www.instagram.com/p/BuDddPDjWmc ... spzgsyi7kw
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:27

  hume написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе

Мені подобається!
Чим більше грошей вкладено в ремонт, тим світліше майбутнє КРЖН!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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