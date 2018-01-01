Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58

hume написав: zzzzzz написав: https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html



Сколько ремонт обошелся такой квартиры ? https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.htmlСколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места и вывалят 173 куе Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого местаи вывалят 173 куе

Вообщем-то я именно под девизом этой мысли и разместил это объявление.Этому ремонту место где-то на серебряной миле , ну или хотя-бы в Солнечной ривьере. Кстати именно эта квартира даже не имеет вид на Днепр, вид там на ЖД и кладбище животных.Если бы вид был на Лавру, ну хоть как-то еще можно оправдать, но вид на ЖД и кладбище ,это конечно жесть. Вообще не понятна эта инвестиционная идея. Чел делал для себя, или на перепродажу под ключ. Если на перепродажу то профита по факту НОЛЬ. С учетом временных затрат то профит отрицательный.И кстати еще не понятно за сколько её получится продать.