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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 08:28
Самый старый дом Киева
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кого вы больше "отжимаете " на деньги для получения 10% годовых: продавца при покупке или арендаторов в последствии?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
стараюсь обоих, но в основном конечно арендаторов)
но 10 это на сегодня минимум, причем условный, обычно больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:46
Кто может прокомментировать сколько стоит неотделимый ремонт в этой квартире ( стены, полы, санузлы), а сколько -мебель ( кроме кухонной)?
Для понимания какой минимум $$$ надо иметь, чтоб "зацепиться"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:48
Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места и вывалят 173 куе
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
перфекционисты похлеще макса)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:58
Вообщем-то я именно под девизом этой мысли и разместил это объявление.
Этому ремонту место где-то на серебряной миле , ну или хотя-бы в Солнечной ривьере. Кстати именно эта квартира даже не имеет вид на Днепр, вид там на ЖД и кладбище животных.
Если бы вид был на Лавру, ну хоть как-то еще можно оправдать, но вид на ЖД и кладбище ,это конечно жесть. Вообще не понятна эта инвестиционная идея. Чел делал для себя, или на перепродажу под ключ. Если на перепродажу то профита по факту НОЛЬ. С учетом временных затрат то профит отрицательный.
И кстати еще не понятно за сколько её получится продать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:24
Городская электричка опять новостях
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:27
Мені подобається!
Чим більше грошей вкладено в ремонт, тим світліше майбутнє КРЖН!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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