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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 558559560561

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:29

  hume написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе



Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:32

  Жека79 написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе



Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).


Видел примерно такой же вариант, так там вообще в Парковых озерах квартира на 1 этаже))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).


зато пару раз газанул если без пробок- и ты на работе в центре, почему нет?
тут все индивидуально, иногда челу с деньгами, привыкшему к комфорту нужна квартира в определенной локации, а там один шлак и хлам
под посуточную почему нет?
вариантов много
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:50

  kingkongovets написав:
Жека79 написав:
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).


зато пару раз газанул если без пробок- и ты на работе в центре, почему нет?
тут все индивидуально, иногда челу с деньгами, привыкшему к комфорту нужна квартира в определенной локации, а там один шлак и хлам
под посуточную почему нет?
вариантов много


ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу


вам ведь тоже удалось взять полностью готовую квартиру, делавшуюся тоже не под продажу в локации, где можно было найти и подешевле, причем за этот бюджет можно было бы шото поискать «поцентрее», так ведь?
но вам удобно именно там, как и многим другим, для кого борисполь важнее чем центр
это кстати к вопросу о локации - кому шо важно
думаю тут ремонт все же продастся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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