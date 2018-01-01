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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:29
hume написав: zzzzzz написав:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html
Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?
Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места
и вывалят 173 куе
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:32
Жека79 написав: hume написав: zzzzzz написав:
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html
Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?
Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места
и вывалят 173 куе
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).
Видел примерно такой же вариант, так там вообще в Парковых озерах квартира на 1 этаже))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:39
Жека79 написав:
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).
зато пару раз газанул если без пробок- и ты на работе в центре, почему нет?
тут все индивидуально, иногда челу с деньгами, привыкшему к комфорту нужна квартира в определенной локации, а там один шлак и хлам
под посуточную почему нет?
вариантов много
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:50
kingkongovets написав:
Жека79 написав:
Плюсанул. Тоже не понял смысла ремонта который вышел дороже стоимости квартиры. Ремонт классный. Быть фанатом того места--я хз, кому нравиться жить на берегу 8 полос на проспекте воссоединения. Из инфраструктуры - только заправка под домом )))).
зато пару раз газанул если без пробок- и ты на работе в центре, почему нет?
тут все индивидуально, иногда челу с деньгами, привыкшему к комфорту нужна квартира в определенной локации, а там один шлак и хлам
под посуточную почему нет?
вариантов много
ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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