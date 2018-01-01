Додано: Вів 19 лют, 2019 11:01

Жека79 написав: ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу

вам ведь тоже удалось взять полностью готовую квартиру, делавшуюся тоже не под продажу в локации, где можно было найти и подешевле, причем за этот бюджет можно было бы шото поискать «поцентрее», так ведь?но вам удобно именно там, как и многим другим, для кого борисполь важнее чем центрэто кстати к вопросу о локации - кому шо важнодумаю тут ремонт все же продастся