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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:смотрю котлованы неохотно ползут вверх,как бы надо дорожать,но главный вопрос кому?)))

скорее-почему? Минимальную зарплату обязали поднять, плату за газ и отопление увеличили, обязательный аудит больших и средних компаний ввели. Потому себестоимость надо поднимать.А в марже двигаться не хочется...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:00

  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Ремонт хорош.
Только дорогих материалов в нем нет.
ДСП, ламинат.... такая плитка в санузле продавалась летом 2018 как стоковая в нескольких точках.
В оценке таких ремонтов визуально всего не учтешь.
Например гипсокартон зашивался в один или два слоя?
Какая подложка под ламинатом?
Качество электро и сантехработ какое?
и т.д.
Эти "мелочи" на такой площади разницу в 10 000 у.е аж бегом дают.
Итого, по ценам лета-осени 2018 предположу около 70 000 у.е

ПС. Прочитал описание: "Установлена охранная сигнализация и видеонаблюдение, пуленепробиваемые двери Body Art, также система Аквасторож"
Только правильно не Body Art а BODYGUARD.
Это ремонт 150% под себя любимого :D
И стоит он около 80-85 куе.
Человек по себестоимости продает :mrgreen:
ИМХО - фиг продаст за эти деньги. Влет гарантирован.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:05

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Это тот случай, когда представленный ремонт должен быть абсолютно в другом объекте. Для чего они это затевали хз, ну может найдутся фанаты именно этого места :D и вывалят 173 куе


перфекционисты похлеще макса)

Словил дежавю. Некоторые вещи 1 в 1 как в моем дизайн-проекте.

Мож у вас тот же дизайнер?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:12

дом в дрездене, который во время дождя играет музыку

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:15

  trololo написав:тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо

Да это средний уровень материалов.
Просто сейчас такие цены на отделочные работы, что смета получается как за премиум несколько лет назад.
Это вы просто "калькулятор" не перенастроили :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:15

  baraka написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html
Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

имхо 80-90K


  trololo написав:тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо


Любитель грітись теплом від сусідів не бачить "нічого дорогого"))). І взагалі, 80 000 - 90 000 дол - то для його "не гроші")))) мульйонер))) Корейко)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:22

  UA написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Ремонт хорош.
Только дорогих материалов в нем нет.
ДСП, ламинат....


а с чего решили что ламинат? у меня в квартире нечто похожее было, но я то знаю точно то у меня была паркет-доска :)

Пс. Ремонт выдержан, это главное. Один общий стиль везде, видно что дизайнер отработал. И по нынешним ценам на отделочные работы ценник от 2017 года вырос неслабо. Да и мебель подорожала :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:34

  Жека79 написав:а с чего решили что ламинат? у меня в квартире нечто похожее было, но я то знаю точно то у меня была паркет-доска :)

Я не уверен.
Просто до последнего надеялся на здравый смысл хозяина :D
Укладка паркетной доски из экзотических пород дерева с 4 х сторонней фаской в квартире на Воссоединения, это весьма легкомысленный поступок :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:03

  UA написав:
  Жека79 написав:а с чего решили что ламинат? у меня в квартире нечто похожее было, но я то знаю точно то у меня была паркет-доска :)

Я не уверен.
Просто до последнего надеялся на здравый смысл хозяина :D
Укладка паркетной доски из экзотических пород дерева с 4 х сторонней фаской в квартире на Воссоединения, это весьма легкомысленный поступок :mrgreen:

Для кого?
Якщо власник квартири - прокурор чи пізнесмєн, то для нього то копійки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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