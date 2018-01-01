скорее-почему? Минимальную зарплату обязали поднять, плату за газ и отопление увеличили, обязательный аудит больших и средних компаний ввели. Потому себестоимость надо поднимать.А в марже двигаться не хочется...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скорее-почему? Минимальную зарплату обязали поднять, плату за газ и отопление увеличили, обязательный аудит больших и средних компаний ввели. Потому себестоимость надо поднимать.А в марже двигаться не хочется...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:00
Ремонт хорош.
Только дорогих материалов в нем нет.
ДСП, ламинат.... такая плитка в санузле продавалась летом 2018 как стоковая в нескольких точках.
В оценке таких ремонтов визуально всего не учтешь.
Например гипсокартон зашивался в один или два слоя?
Какая подложка под ламинатом?
Качество электро и сантехработ какое?
и т.д.
Эти "мелочи" на такой площади разницу в 10 000 у.е аж бегом дают.
Итого, по ценам лета-осени 2018 предположу около 70 000 у.е
ПС. Прочитал описание: "Установлена охранная сигнализация и видеонаблюдение, пуленепробиваемые двери Body Art, также система Аквасторож"
Только правильно не Body Art а BODYGUARD.
Это ремонт 150% под себя любимого
И стоит он около 80-85 куе.
Человек по себестоимости продает
ИМХО - фиг продаст за эти деньги. Влет гарантирован.
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:05
Мож у вас тот же дизайнер?
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:12
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:15
Да это средний уровень материалов.
Просто сейчас такие цены на отделочные работы, что смета получается как за премиум несколько лет назад.
Это вы просто "калькулятор" не перенастроили
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:15
Любитель грітись теплом від сусідів не бачить "нічого дорогого"))). І взагалі, 80 000 - 90 000 дол - то для його "не гроші")))) мульйонер))) Корейко)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:22
а с чего решили что ламинат? у меня в квартире нечто похожее было, но я то знаю точно то у меня была паркет-доска
Пс. Ремонт выдержан, это главное. Один общий стиль везде, видно что дизайнер отработал. И по нынешним ценам на отделочные работы ценник от 2017 года вырос неслабо. Да и мебель подорожала
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:34
Я не уверен.
Просто до последнего надеялся на здравый смысл хозяина
Укладка паркетной доски из экзотических пород дерева с 4 х сторонней фаской в квартире на Воссоединения, это весьма легкомысленный поступок
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:03
Для кого?
Якщо власник квартири - прокурор чи пізнесмєн, то для нього то копійки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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