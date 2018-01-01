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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:03

  kingkongovets написав:
Жека79 написав:ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу


вам ведь тоже удалось взять полностью готовую квартиру, делавшуюся тоже не под продажу в локации, где можно было найти и подешевле, причем за этот бюджет можно было бы шото поискать «поцентрее», так ведь?
но вам удобно именно там, как и многим другим, для кого борисполь важнее чем центр
это кстати к вопросу о локации - кому шо важно
думаю тут ремонт все же продастся


Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .
Вид конечно на Лавру с 35 этажа там бомбезный открывается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04

  zzzzzz написав:Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов
Пробки - формальдегідні?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:07

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов
Пробки - формальдегідні?)))

Ректальные :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:08

  trololo написав:тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо


По факту это её себестоимость бетон+ремонт.
Продать за такие деньги сейчас будет не просто в такой локации.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:09

Кума Ющенка Оксана Білозір отримала землю на Подолі під дачу.

Кума Порошенка Оксана Білозір почала зводити на цій землі замість дачі 9-поверховий будинок. Шість поверхів вже є. Без жодних дозволів. https://tinyurl.com/y4nc2uk6

Майбутнє цього самобуду залежить звісно, не від закону, а чи буде якийсь її кум наступним президентом.

Бо закон – то для людей. А кумів – призначає Бог.
Живите своим умом!
zzzzzz
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