Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Жека79 написав:ну с таким же успехом можно газануть и из комфорт тауна который в 500 м оттуда находится. Только там можно взять двух-трехэтажную за 120-130 куе, и в комплексе есть все необходимое для жизни, и нет круглосуточного шума от трассы. Имхо для того места и того дома-170 куе дикий оверпрайс, только ремонт может вытянуть продажу
вам ведь тоже удалось взять полностью готовую квартиру, делавшуюся тоже не под продажу в локации, где можно было найти и подешевле, причем за этот бюджет можно было бы шото поискать «поцентрее», так ведь? но вам удобно именно там, как и многим другим, для кого борисполь важнее чем центр это кстати к вопросу о локации - кому шо важно думаю тут ремонт все же продастся
Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером . Вид конечно на Лавру с 35 этажа там бомбезный открывается.