Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .
там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
zzzzzz написав: Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .
там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.
Да, но там же вильни люди машины в Комфорт тауне паркуют как попало. По-этому и пробки уже от домов начинаются, а далее все упирается в улицу Вифлиемскую где надо под мостом проехать. Вы посмотрите на гугл фото сколько там уже домов зафигачили https://www.google.com.ua/maps/@50.4351 ... !1e3?hl=ru
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.