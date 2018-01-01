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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:08

  trololo написав:тоже не вижу ничего дорогого и премиального в этом ремонте. средний уровень, цена на хату завышена имхо


По факту это её себестоимость бетон+ремонт.
Продать за такие деньги сейчас будет не просто в такой локации.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:09

Кума Ющенка Оксана Білозір отримала землю на Подолі під дачу.

Кума Порошенка Оксана Білозір почала зводити на цій землі замість дачі 9-поверховий будинок. Шість поверхів вже є. Без жодних дозволів. https://tinyurl.com/y4nc2uk6

Майбутнє цього самобуду залежить звісно, не від закону, а чи буде якийсь її кум наступним президентом.

Бо закон – то для людей. А кумів – призначає Бог.


Реклама в Израиле на этот домик уже запущена.
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:12

  UA написав:
  zzzzzz написав:https://kiev.mesto.ua/uk/sale/darnitskij-rajon/zhiloj-massiv-poznyaki/2-j-mikrorajon/prospekt-sobornosti/14241901.html

Сколько ремонт обошелся такой квартиры ?

Ремонт хорош.

..."мелочи" на такой площади разницу в 10 000 у.е аж бегом дают.
Итого, по ценам лета-осени 2018 предположу около 70 000 у.е

И стоит он около 80-85 куе.

а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:14

  zzzzzz написав:
Кума Ющенка Оксана Білозір отримала землю на Подолі під дачу.

Кума Порошенка Оксана Білозір почала зводити на цій землі замість дачі 9-поверховий будинок. Шість поверхів вже є. Без жодних дозволів. https://tinyurl.com/y4nc2uk6

Майбутнє цього самобуду залежить звісно, не від закону, а чи буде якийсь її кум наступним президентом.

Бо закон – то для людей. А кумів – призначає Бог.


Реклама в Израиле на этот домик уже запущена.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Место бимба.
По чем цена для прихожан местной синагоги?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?

ну так 108 квадратов, а за 25 сделаете квадратов 35
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс?


Попить пива с врозеточником и электриком....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:19

  Serg-ik написав:
  UA написав:Ремонт хорош.

..."мелочи" на такой площади разницу в 10 000 у.е аж бегом дают.
Итого, по ценам лета-осени 2018 предположу около 70 000 у.е

И стоит он около 80-85 куе.

а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?

Человек с 20-25 тыс, дизайнерам-прорабам и прочим творчески настроенным проходимцами не интересен.
Хотя развести грязь этот бюджет вполне позволит...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:22

  zzzzzz написав:
Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .


там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:24

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:
Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .


там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.

Да, но там же вильни люди машины в Комфорт тауне паркуют как попало. По-этому и пробки уже от домов начинаются, а далее все упирается в улицу Вифлиемскую где надо под мостом проехать.
Вы посмотрите на гугл фото сколько там уже домов зафигачили
https://www.google.com.ua/maps/@50.4351 ... !1e3?hl=ru
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:25

  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?


на 106м2 ничего. С 20-ткой даже не рыпаться.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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