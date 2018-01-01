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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Суд Киева арестовал 14 новостроек.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:37
Ну...если не 106, то 80 м. Электрика, санузлы и кухня , остальное-под чистовую отделку...Не получится? Про мебель не говорю
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:42
Вот еще один чудик.
Парковые озера 150кв - 300 куе
25/26
Одному мне кажется что дизайнер увлекается зебрами ? Это наверно эволюция любителей носить леопардовые лосины,переходит в зебру
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:44
Конечно получится, вы же не элитный ремонт будете делать
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45
Кингконговец постил это новость на прошлой неделе, я дал комментарий: Нацагентство (АРМА) сейчас может попросить всех жильцов с вещами на выход
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53
Речь о ремонте с нуля в новострое?? 10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые.
Дальше уж от вас зависит-плиточка по 200 или по 2000грн за м2? Двери по 3 тыс или по 15 тыс? ну и так далее.....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
этот перечень работ за месяц можно сделать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:07
не уверен. Если есть уже проэкт и все расписано по дням то может и можно. Я просто плохо представляю как можно одновременно штробить\прокладывать электрику и паралельно штукатурить стены и заливать полы. Кроме того есть технология, после нанесения стартового слоя штукатурки надо ждать пока стена сама просохнет, потом грунтовать\потом опять ждать и опять штукатурить. если штукатурить без маяков толщиной в 1см и электрику делать всю на 1 проводе то можно наверно и быстрее чем за месяц(и дешевле )
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Платный зал ожидания что ли? 5 на материалы и 5 на зарплату?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:27
Понял, сорри, ищите ответы в другом месте....Уже ж зарекался не вступать в диалог с вами...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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