RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Суд Киева арестовал 14 новостроек.

https://korrespondent.net/business/comp ... novostroek
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 03.12.13
Подякував: 295 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:37

  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?


на 106м2 ничего. С 20-ткой даже не рыпаться.

Ну...если не 106, то 80 м. Электрика, санузлы и кухня , остальное-под чистовую отделку...Не получится? Про мебель не говорю
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:42

Вот еще один чудик.

Парковые озера 150кв - 300 куе
25/26

https://100realty.ua/uk/object/201354414

Одному мне кажется что дизайнер увлекается зебрами ? :mrgreen: Это наверно эволюция любителей носить леопардовые лосины,переходит в зебру :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31145
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:44

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?


на 106м2 ничего. С 20-ткой даже не рыпаться.

Ну...если не 106, то 80 м. Электрика, санузлы и кухня , остальное-под чистовую отделку...Не получится? Про мебель не говорю

Конечно получится, вы же не элитный ремонт будете делать
Kostia
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45

  Чукча2 написав:Суд Киева арестовал 14 новостроек.

https://korrespondent.net/business/comp ... novostroek

Кингконговец постил это новость на прошлой неделе, я дал комментарий: Нацагентство (АРМА) сейчас может попросить всех жильцов с вещами на выход
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:а что же тогда можно сделать на 20-25 тыс? Выровнять стены и полы и санузлы под ключ?


на 106м2 ничего. С 20-ткой даже не рыпаться.

Ну...если не 106, то 80 м. Электрика, санузлы и кухня , остальное-под чистовую отделку...Не получится? Про мебель не говорю


Речь о ремонте с нуля в новострое?? 10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые.

Дальше уж от вас зависит-плиточка по 200 или по 2000грн за м2? Двери по 3 тыс или по 15 тыс? ну и так далее.....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 25.12.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые.

этот перечень работ за месяц можно сделать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:07

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые.

этот перечень работ за месяц можно сделать?


не уверен. Если есть уже проэкт и все расписано по дням то может и можно. Я просто плохо представляю как можно одновременно штробить\прокладывать электрику и паралельно штукатурить стены и заливать полы. Кроме того есть технология, после нанесения стартового слоя штукатурки надо ждать пока стена сама просохнет, потом грунтовать\потом опять ждать и опять штукатурить. если штукатурить без маяков толщиной в 1см и электрику делать всю на 1 проводе то можно наверно и быстрее чем за месяц(и дешевле :) )
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 25.12.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Кроме того есть технология, после нанесения стартового слоя штукатурки надо ждать пока стена сама просохнет, потом грунтовать\потом опять ждать и опять штукатурить

Платный зал ожидания что ли? 5 на материалы и 5 на зарплату?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8848
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:27

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Кроме того есть технология, после нанесения стартового слоя штукатурки надо ждать пока стена сама просохнет, потом грунтовать\потом опять ждать и опять штукатурить

Платный зал ожидания что ли? 5 на материалы и 5 на зарплату?


Понял, сорри, ищите ответы в другом месте....Уже ж зарекался не вступать в диалог с вами...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 25.12.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 562563564565>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1317, 1318, 1319
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13186 2253280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 14:29
rjkz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 8836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.