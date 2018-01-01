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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:29
Serg-ik написав:
Платный зал ожидания что ли? 5 на материалы и 5 на зарплату?
Самому скоро предстоить подумать о ремонте в новострое, но с сегодняшними расценками вероятно прийдётся продать.
ПС
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