Самому скоро предстоить подумать о ремонте в новострое, но с сегодняшними расценками вероятно прийдётся продать.
ПС
Вы себя уговариваете что ли?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 15:29
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычное брюзжание, когда хотелки разбиваются о чугунную ж*** реальности.
Сержик только у меня в игноре?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отказываюсь верить в реальность, если она такова, как говорит Жэка.Ну...или у него просто завышенные требования к месту обитания
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычный игнор тех, у кого мало денег. И так по всей стране.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:42
В жк нью йорк ценники выставили от двух куе метр.
Извечный спор ветки - это локация или мопы? Или у продаванов дах снесло?
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:57
Интересно, когда остановится жлобство? Когда что-то в метро рухнет с поверхности?
И время, когда нарезали земельку, заметьте...и кто...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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